Rogério Chiaravalli recebe feras da street art e do circo no “Quarta Show”

O “Quarta Show”, que vai ao ar nesta quarta-feira (19/1), às 20h, ao vivo, traz duas celebridades que se destacam em ações artísticas: o street art e o circo. Os convidados irão participar do animado programa comandado por Rogério Chiaravalli, no palco da TV Aparecida.

Uma das participações na produção será de Robson Marques, mais conhecido na street art como “Melancia”. O pseudônimo do artista ocorreu quando personalizou seu capacete de skate na bela e chamativa fruta. Artista visual autodidata, ele iniciou na arte urbana em 2013. Com variados estilos de criação, que tem como base o realismo. Em suas intervenções urbanas, Robson já pintou vários cantores, atletas e atores, entre eles, Charlie Brown Jr. e o surfista Gabriel Medina.

Ainda participa do programa, o malabarista Rogério Piva, cujo berço foi um projeto social na periferia da zona sul de São Paulo, através do qual pode aprender a arte do circo. Atualmente viaja com muitos circos e por festivais, sendo contratado por diversas companhias, possui prêmios e reconhecimentos internacionais, buscando o equilíbrio entre ser um artista comercial e um artista social. Já passou por dezenas de países e fez uma apresentação para o Papa Francisco no Vaticano.

Vera Jardim/Asimp