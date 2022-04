Rolândia: Concertos com Conversa fará apresentação gratuita no próximo dia 6

A secretaria de Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Cultura informam que o projeto “Concertos com Conversa”, aprovado pela Lei Federal de incentivo à Cultura, leva a Orquestra de Câmara Sinfonia Brasil, integrada por músicos paranaenses convidados - de cordas e de choro, para Concertos e workshops em cinco cidades do Norte do Paraná – dentre elas Rolândia.

O programa dos Concertos, sob Direção do Maestro Norton Morozowicz, homenageia Radamés Gnattali: Concerto para Acordeon e Orquestra de Cordas, Suite para Cordas, Canções Populares do Brasil, Suite Retratos para Orquestra de Cordas e Conjunto de Choro tendo como solistas Daniel Migliavacca, bandolinista e Marcos Nimrichter, acordeonista.

Em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e Cultura serão também oferecidos 13 workshops, gratuitos e com certificado - Minicursos de Formação Didático Pedagógica para Professores de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e Professores de Artes com foco em Música Brasileira – panorama, história, características, diversidade, organologia e apreciação musical.

Local: Centro Cultural Nanuk - 06 de maio (sexta-feira) – 19h

NCPMR