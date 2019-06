Rolândia: Novo Museu Municipal será aberto ao público nesta quarta-feira

A Secretaria de Cultura e Turismo informa que o novo Museu Municipal de Rolândia será aberto para a visitação nesta quarta-feira, dia 12 de junho, a partir das 9h.

Na abertura, turmas de Escolas Municipais vão visitar o Museu e conhecer as novas e modernas instalações que preservam e valorizam a história de Rolândia com centenas de itens como utensílios, equipamentos eletrônicos, artefatos históricos, quadros, objetos, pinturas, telas, esculturas, documentos e fotos, dentre outros itens.

O novo Museu tem a sua frente a emblemática Estátua Roland, monumento histórico do município de Rolândia. O endereço do novo Museu Municipal é Avenida Presidente Getúlio Vargas, na altura do número 2100, ao lado da Rodoviária e atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Entrada grátis. Para agendar visitação guiada, o telefone é (43) 3255-5516.

NCPMR