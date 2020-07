Rolândia: Oficinas gratuitas de Balé a distância

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo informa que o Balé Teatro Guaíra abriu inscrições para oficinas virtuais de dança em cinco modalidades. Há opções de atividades para uma ampla faixa etária, de 10 a 70 anos de idade, incluindo balé clássico iniciante, improvisação e dança para a melhor idade. Cada modalidade tem 100 vagas e as inscrições estão abertas à população de todo o Paraná até o dia 2 de julho de 2020. As oficinas são gratuitas e serão realizadas por meio de uma plataforma online. As inscrições podem ser feitas pelo site do Teatro Guaíra por meio de uma ficha de inscrição e não há pré-requisito, a não ser em uma das modalidades, voltada a estudantes de balé de nível intermediário. Para as demais, não é necessário ter conhecimento prévio. As oficinas acontecem de 6 de julho a 3 de setembro de 2020. A iniciativa faz parte do Programa de Capacitação de Formação em Cultura da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura e também integra o Pacote de Medidas de Apoio e Fortalecimento do Setor Cultural.

Proposta Pedagógica

Para realizar as oficinas, a equipe do Balé Teatro Guaíra criou uma proposta pedagógica para ambientes pequenos e adaptou exercícios que agora podem ser feitos apenas com o auxílio de uma cadeira. Assim, qualquer pessoa pode realizar as atividades em sua própria casa, sem necessidade de nenhum material extra.

Modalidades

Balé Clássico Iniciante: podem se inscrever pessoas entre 10 e 70 anos e não é necessário ter experiência prévia em dança.

Quando: Segundas e quartas-feiras das 10h às 11h e das 18h às 19h

Balé Clássico Intermediário: única modalidade com pré-requisitos, a atividade é direcionada a estudantes de balé com nível intermediário.

Quando: Terças e quintas-feiras das 11h às 12h

Balé Contemporâneo Iniciante: aberta a pessoas a partir de 16 anos, tem foco em noções de reconhecimento corporal.

Quando: Terças e quintas-feiras das 10h às 11h

Improvisação: também voltada a pessoas a partir dos 16 anos, é direcionada à expressividade e processo criativo.

Quando: Terças e quintas-feiras das 16h às 17h

Dança para Melhor Idade: oficina especialmente criada para pessoas acima de 60 anos, inclui atividades como alongamento e mobilidade do corpo, além de ativação de foco e atenção, motricidade, ludicidade e musicalidade.

Quando: Segundas e quartas-feiras das 11h às 12h

Para fazer a inscrição, basta preencher a ficha AQUI.

NCPMR