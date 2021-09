Rolândia participa da “15º Primavera Dos Museus”

O Instituto Brasileiro de Museus está com as inscrições abertas para a 15ª Primavera dos Museus. Diante da pandemia do Covid 19, a 15ª edição da Primavera dos Museus propõe o tema “Museus: perdas e recomeços”, para refletir a função dos museus neste momento.

Em nossa região a participação nas ações nacionais promovidas pelo IBRAM, Semanas e Primaveras, reúne os museus das cidades de Cambé, Ibiporã, Rolândia e Londrina, além das IES (Instituição de Ensino Superior): Universidade Estadual de Londrina - UEL e Centro Universitário Filadélfia - UNIFIL.

A Secretaria de Cultura e Turismo informa que as inscrições são gratuitas.

O evento será realizado na modalidades Presenciais e por meio das Plataformas GOOGLE MEET e YOUTUBE, portanto, você deve ter um e-mail GMAIL para acessar as palestras.

Os links para acesso às palestras ficarão disponíveis no Portal de Eventos, após a realização da inscrição.

Segue o passo a passo para acessar os links:

* Acesse o Portal de Eventos - web.unifil.br/eventos;

* Passe o mouse em cima de seu nome;

* Clique em "Meus Cursos";

* No banner da Primavera dos Museus, clique em "Veja os Cursos". Abrirá uma página com todas as palestras que foi realizada a inscrição, e seus respectivos links.

Para se inscrever: http://portal.filadelfia.br:7778/portal/pls/portal/PORTAL_APP.PORTAL_EVENTOS_API.EVENTO?pID_EVNT=1193