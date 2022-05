Rolândia participa da 20ª Semana Nacional dos Museus

De 16 a 22 de maio, o Brasil vive um tempo de aprendizado e conhecimento com a realização da “Semana Nacional de Museus”. A ação é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM. Durante essa semana, museus e outras instituições culturais brasileiras desenvolvem programações.

Neste ano o tema é “O Poder dos Museus”. No norte do estado, quatro cidades terão uma programação integrada: Rolândia, Cambé, Ibiporã e Londrina, além das IES (Instituição de Ensino Superior): Universidade Estadual de Londrina - UEL e Centro Universitário Filadélfia - UNIFIL.

O evento contará com atividades presenciais e virtuais.

Inscrição (GRATUITA) e Certificação: Central de Eventos da UniFil.

Link: web.unifil.br/eventos / (Fazer QR CODE)

Ou

http://portal.filadelfia.br:7778/portal/pls/portal/PORTAL_APP.PORTAL_EVENTOS_API.EVENTO?pID_EVNT=1239&fbclid=IwAR03EauoC9mZELOM6-bp8LouMCqXsnlHKfAt_xVXyGborQrLsLAXZXh_s1U

Dentro da programação, Rolândia participará de uma grande ação, na quarta:

18.05 (quarta-feira)

15h30 às 17h30 - Encontro online - “Os Museus em antigas estações ferroviárias e as estações (desativadas ou restauradas) como ‘lugares de memória’”

1- Exibição do vídeo (20 min): A memória que não deve ser esquecida das estações de trem que ajudaram no desenvolvimento do Paraná (RPC TV - Programa Meu Paraná, de 15/05/2021) https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0LZSnr-z0Uw

2- Bate papo sobre a história e o papel socioeconômico da ferrovia São Paulo-Paraná, que corta a região Norte do Paraná e as estações ferroviárias (comuns a todos os municípios da região), que se tornaram museus históricos ou ferroviários para servirem de salvaguarda de parte da história material ou imaterial das cidades. Em outros municípios, as estações, mesmo desativadas ou abandonadas, ainda hoje são "lugares onde a memória trabalha", como diz o historiador Pierre Nora, devido à importância que tiveram no século passado.

Participantes da atividade: Profª Edméia Ribeiro (diretora do Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss); Jaime Kaster (coordenador de Museus - Ibiporã), Flávia Galbero (secretária de Cultura e Turismo de Rolândia), Solange Pretti (Museu Municipal de Rolândia) e Eduardo Pavinato (Museu Histórico de Cambé).

Local: Central de Eventos da UniFil - em formato de live pela plataforma Google Meet/ Link: web.unifil.br/eventos

Realização: MHAI e Museu do Café de Ibiporã (Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã), Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, Museu Municipal de Rolândia/ Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia) e Museu Histórico de Cambé.

Realização:

Museu de Arte de Londrina - Secretaria de Cultura de Londrina

Museu Histórico e de Artes de Ibiporã e Museu do Café de Ibiporã - Secretaria de Municipal Cultura e Turismo de Ibiporã

Museu Histórico de Cambé - Secretaria Municipal de Cultura de Cambé

Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss - Universidade Estadual de Londrina

Museu Municipal de Rolândia - Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia

Centro Universitário Filadélfia - UNIFIL

Projeto de Educação Patrimonial

Sesc Cadeião Cultural

Apoio:

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres

Comissão Organizadora

Profª Dra. Edméia Aparecida Ribeiro - Diretora do Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss

Eduardo Pavinato -Gestor do Museu Histórico de Cambé

Jaime Kaster – Coordenador de projetos da Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã / Museu Histórico e de Artes de Ibiporã

Profº Dr. Leandro Henrique Magalhães - Professor e Coordenador de Expansão de Polos do Centro Universitário Filadélfia - UniFil

Maria Luisa A. Fontenelle - Diretora de Ação Cultural da Secretaria Municipal Cultura /Museu de Arte de Londrina

Solange Pretti - Coordenadora do Museu Municipal de Rolândia

Viviane Guilhermino Teixeira Feitosa da Silva - Técnica de Artes Visuais - Sesc Cadeião

NCPMR