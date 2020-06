Rolândia: Secretaria de Cultura e Turismo cria formulário para que artistas da cidade se cadastrem visando apoio durante a pandemia

A Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia, tem acompanhado todas as reuniões referentes a implementação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Assim como outros, muitos segmentos da área cultural foram atingidos pelo momento da Covid-19, uma Pandemia que se alastra sem avisar. O setor da área da Cultura e entretenimento foi o principal setor de atividade atingido, e nada havia sido mencionado sobre os profissionais da Musica, Teatro, Artesanato, Cultura Popular e Manifestações Tradicionais, Gestão Pesquisa e Capacitação, Manifestações Circenses entre outros segmentos.

Vimos que muitos artistas autônomos que trabalham por conta, em feiras municipais, estaduais ou com ponto fixo de venda, tem sentido muita dificuldade de escoamento de seu produto. Isso serve também para os demais artistas ou entidades que possuem CNPJ, que sofrem da mesma forma, seja qual for sua linha Cultural, pela incapacidade de realizar eventos.

Durante o estado de Calamidade Pública, o setor Cultural está sendo reconhecido pelo Decreto Legislativo de nº 6, de 20 de Março de 2020. Diante deste decreto caso o Recurso Emergencial venha para nosso Município de Rolândia, precisamos organizar o Plano de Emergência de Calamidade, definido os critérios de aprovação para os beneficiários. E temos a necessidade com urgência do levantamento destes profissionais autônomos e jurídicos, na confecção destes critérios.

A Secretaria de Cultura e Turismo, gerida pela Secretária Patrícia Cobra, busca com o Conselho de Cultura e com gestores culturais de outras cidades, atribuir o benefício a todo segmento da cultura que tenha desempenhado seu papel artístico e cultural com ações para a sociedade e especialmente aquelas que tenham sido destinadas, a povos, comunidade, grupo e populações historicamente inviabilizadas ou de vulnerabilidade social e ou com reduzido acesso aos meios de produção e fruição cultural.

Solicitamos a colaboração de todos os artistas e entidades para o preenchimento deste formulário que segue em link: https://forms.gle/q1xVnMZej2ah7QBK7 criado do app google forms. Ele pode ser preenchido através do celular, computador ou solicitar a impressão para o preenchimento em qualquer Lan House e nos entregar preenchido. Este link ficará disponibilizado também no Facebook da Prefeitura, outra forma de facilitar o acesso e respeitar o momento de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19 é entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo para nos informar seu número de WhatsApp, que encaminharemos o link ou se preferir o PDF das perguntas impressas, e assim que preenchidas podem enviar para o e-mail: cultura@rolandia.pr.gov.br

Mais informações serão divulgadas no site da Prefeitura quando abrir edital, e em todos os canais de mídias e comunicação.

Patricia Cobra/Secretária de Cultura e Turismo de Rolândia-Pr