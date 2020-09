Rolândia: Setembro, mês dos 17 anos do JR

No dia 20 de setembro de 2003, a primeira edição do Jornal de Rolândia circulava pelas ruas da cidade

Setembro é o mês de aniversário do Jornal de Rolândia, que completa 17 anos no dia 20 e entra, no dia 21, no seu 18º ano. Para comemorar a data, a editoria do JR irá colocar edições importantes e marcantes ao longo desses anos todos. Aproveitará para falar também da edição, das matérias que foram destaque através da primeira página.

Para começar, como não poderia deixar de ser, iniciamos com a primeira edição, que circulou no dia 20 de setembro de 2003, um sábado. À época, Rolândia tinha mais dois jornais: o Notícias da Cidade e o Tribuna do Vale.

O JR chegou no formato tabloide e com um editorial na primeira página em que assume um compromisso que seria um de seus sustentáculos: um veículo de comunicação aberto à diversidade ideológica.

Em sua primeira edição, o JR traz um panorama político dos partidos e como eles se preparavam para disputar o pleito eleitoral de 2004. Rolândia, era, desde 2001, governado por Eurides Moura e Ailton Maistro, e eles seriam reeleitos em 2004.

Outro destaque eram as melhorias no estádio municipal Erich Georg para que o Nacional pudesse disputar o Paranaense. A chamada avisava que a reforma dos vestiários seriam iniciadas na próxima semana. A primeira página também chamava a atenção sobre o treinamento dos bombeiros na caixa de água da Sanepar, a vitória do NAC por 6 a 1 contra o Corinthians B, o início da construção do novo fórum de Rolândia, próximo à Igreja Matriz, e a III Feira da Saúde no dia 26 de setembro.

Ainda na primeira página, o Jornal de Rolândia trazia propagandas da Só Luz (Materiais Elétricos), que vendia parabólicas a R$ 360,00, da Rolândia Net Computadores, com acesso ilimitado à internet por R$ 21,00, e um anúncio maior da 16ª Oktoberfest, que naquele ano seria de 03 a 12.

“Agradecemos a todos, leitores e leitoras, anunciantes, parceiros, colunistas, colaboradores, a todos que nos ajudaram a construir, e ainda nos ajudam, o JR”, diz José Eduardo diretor presidente do JR.

APJOR-Pr

A APJOR-Pr – Associação Paranaense de Mídias Impressas e Eletrônicas, parabeniza o Jornal de Rolandia, que tem como fundador e diretor, José Eduardo, e que há 17 anos vem prestando um excelente e importante trabalho de informação e divulgação na região de Rolandia.