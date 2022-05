Rudy em carreira solo e compositor Praense são destaques do “Aparecida Sertaneja”

Depois do sucesso "A Chapa Vai Esquentar" com a dupla Rud & Robson - que integrou a trilha sonora da novela “A Favorita”, da TV Globo - Rudy está de volta, desta vez, em carreira solo. O artista é um dos destaques do “Aparecida Sertaneja”, que será exibido ao vivo nesta segunda-feira (16/5), às 19h30.

Recebido no palco da TV Aparecida pela apresentadora Mariangela Zan, Rudy traz na bagagem o DVD "Rudy - Um Novo Jeito de Caminhar”, com produção do maestro Rodrigo Costa. Entre suas músicas atuais estão “Voltou pro Ex” e “Falem de Mim”.

Outro destaque do programa desta semana é o compositor Praense, que participa do quadro "Homenagem". José Dercídio dos Santos, o Praense, nasceu em Cambé (PR) e além de aprender a tocar violão e cantar os sucessos sertanejos, descobriu-se compositor. Entre as músicas de sua autoria, em parceria, estão "Tchau Amor" (Praense , Peão Carreiro, Ado), "Espinho na Cama" (Praense, Compadre Lima), "Avião das Nove" (Praense, Ado), "Esquecido" (Praense, José Rico) e "O Fogo e a Brasa" (Praense, Lourival dos Santos, Tião Carreiro).

Seguindo as apresentações, o “Aparecida Sertaneja” recebe Durval & Alladin. Durval, que era da dupla Durval & Davi, e Alladin, que por vários anos fez parte da dupla Alan & Alladin, se uniram em um projeto através do qual cantam modão, clássicos da música sertaneja e sucessos da carreira. Das canções atuais da parceria destaca-se “Lembrança de Quem Eu Amo”.

E no quadro "Encontro Musical" estará presente o Grupo Som do Sul, formado em 2019 por amigos na busca de um ideal: fazer a boa música gaúcha.

