Sai nesta sexta, 26, o primeiro disco do Chá de Girassol

Depois de disponibilizar os singles “Amor em um 7/4” e “Cor-de-romã”, chegou a hora de a Chá de Girassol lançar o seu primeiro disco cheio. Programado para essa sexta-feira, 26, o trabalho de estreia já vem maduro e é resultado de 3 anos de criação e produção. Chá de Girassol, o disco, fica disponível em todas as plataformas nas primeiras horas do dia e sai pelo selo Tapete Voador Records.

No disco de 10 faixas, o público vai encontrar o rock’n roll dos anos 70 e 80 com um quê de brasilidade, sobretudo do Brasil setentista. No cenário atual, o trabalho parece dar continuidade ao chamado “rock do sul”, embora também traga elementos de samba e baião - precisamente a inovação que promove o Chá de Girassol.

Quem não quiser esperar pelo lançamento, pode conferir os dois singles, já disponíveis no Spotify da banda. Além, claro, de fazer o “pré-save” para ouvir disco em primeira mão. Link: http://abre.ai/chadegir. O disco completo sai no dia 26.

Sobre o Chá de Girassol

Chá de Girassol é uma banda londrinense na ativa desde 2017. Além de shows em Londrina e no norte do estado, a banda passou os últimos 3 anos trabalhando canções autorais, todas em português. O novo disco “Chá de Girassol” reflete influências clássicas, como Sabbath, Hendrix e Stones, mas também passeia por brasilidades como o samba, baião e música latina.

Sobre o Tapete Voador

O Tapete Voador é um selo londrinense que atua no cenário da música independente desde 2014. Com foco em produtos sonoros, o Selo tem como preocupação central a distribuição e circulação dos trabalhos locais, além de explorar a criação de produtos sonoros de outra natureza, como podcasts e trabalhos experimentais. O disco Chá de Girassol é o primeiro trabalho produzido inteiramente pelo Tapete Voador.

Isabela Cunha/Asimp