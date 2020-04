Salgadinho e Netinho de Paula se juntam em clássicos dos anos 90

"Brilho de Cristal", "Gente da Gente", "Cohab City" e "Beijo Geladinho", ganharam versões exclusiva durante show comemorativo em São Paulo.

O cantor Salgadinho, uma das figuras mais lendárias e icônicas do samba e do pagode, acompanhado de Netinho de Paula, lança nesta sexta-feira (10), em todos os apps de música, um medley com clássicos dos anos 90. Desta vez, "Brilho de Cristal" e "Gente da Gente", ganharam versões exclusivas ao vivo.

Eternizadas originalmente pelos grupos Pixote e Negritude Jr, as canções que marcaram os anos 90, ganharam novas versões e foram registradas durante a "Salgadinho Experience Tour", show comemorativo de 50 anos do cantor, em São Paulo. Parceiros desde os tempos de Negritude e companheiros de palco no projeto "Amigos do Pagode 90", Salgadinho diz que a alegria do companheiro não poderia ficar de fora de um momento tão especial. "A alegria do Netinho de Paula não poderia ficar de fora. O conheci fazendo eventos, tivemos muitas histórias juntos, até chegamos a ter um programa de tv na rede Globo. Ele não poderia ficar de fora deste momento importante na minha vida".

Cheio de novidades

Além dos relançamentos, o cantor também está com a Salgadinho Experience Tour, turnê comemorativa que celebra os 50 anos do cantor, adiada devido ao surto de COVID-19, e ainda está preparando pelo menos três lançamentos inéditos a partir de maio e um EP, ainda neste ano.

Vale lembrar que recentemente, Salgadinho lançou os singles "Sol e Sal" com Ferrugem, "Química do Amor" ao lado de Mumuzinho e Suel, e "Sorte de Aprendiz" com o cantor sertanejo Thiago Brava. As canções já somam mais de 1.5 milhão de streamings nos apps de música e mais de 3 milhões de visualizações no Youtube.

Amigos do Pagode 90:

Projeto Idealizado por Salgadinho no ano de 2013 , o projeto Amigos do Pagode 90 é sucesso de público e crítica por onde passa. Com um repertório recheado de sucessos dos anos 90, a formação atual com Salgadinho e Netinho de Paula completa 1 ano e levou cerca de 300 mil pessoas aos shows no ano passado.

Dono de hits como como Inaraí e Recado à Minha Amada, precursor e idealizador do movimento pagode 90 e do projeto "Amigos do Pagode 90", Salgadinho completa 50 anos de idade em 2020 e a sua nova turnê, "Salgadinho Experience Tour" já levou 100 mil pessoas aos shows.

Ouça: https://ditto.fm/salgadinhobrilhodecristal (Estreia sexta-feira)

(Musiquepress)