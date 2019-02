Sarará Criolo lança disco e circula por colégios

Com 12 anos de estrada, banda londrinense produz o primeiro CD e realiza shows de boas-vindas a alunos de escolas públicas da cidade

Os estudantes de quatro colégios da rede estadual de Londrina serão recebidos para o ano letivo de 2019 de modo, no mínimo, divertido. O samba-rock da banda Sarará Criolo vai colocar a moçada para dançar já nos primeiros dias de aula. Os músicos executam o repertório inédito do seu primeiro disco autoral nas quadras dos Colégios Estaduais Antônio Moraes de Barros (hoje, dia 14), Barão de Rio Branco (na sexta, dia 15), Dr. Willie Davids (próxima terça, dia 19) e Ana Molina Garcia (próxima quarta, dia 20). Os shows acontecem sempre a partir das 11 horas e são abertos a toda comunidade escolar, inclusive pais e pessoas do bairro. O projeto conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

É um lançamento inusitado também para o Sarará Criolo, que só no mês que vem levará as novas composições ao grande público, em um show na Concha Acústica agendado para o dia 22 de março. “Eu lembro até hoje de bandas que foram ao Colégio Hugo Simas, onde eu estudava, para tocar pra gente. Foi uma experiência muito importante e fundamental para que eu começasse na música ainda na adolescência, com 14 anos”, conta Guilherme Imai, vocalista do Sarará.

Hoje graduado em música pela Universidade Estadual de Londrina, o Japa – como Guilherme é conhecido - pensou em iniciar a circulação pelas escolas não só para que os jovens conhecessem o som de qualidade produzido por londrinenses, mas também como incentivo à profissionalização na área, já que muitos talentos não vislumbram um caminho além do hobby. “É um público em formação e que, em geral, não tem acesso ao trabalho produzido aqui. Este tipo de ação cria uma proximidade”, acrescenta.

Japa é o único integrante que permanece desde a primeira versão da banda, que começou em 2005 nos corredores da UEL e chamava-se “Cabeça de Nego”, referência à música e ao CD de João Bosco. Desde então, o grupo passou por várias mudanças e por diversas formações até chegar à atual configuração. Hoje, o Sarará Criolo é formado por Alerson Donioli (guitarra), Diogo Burka (contrabaixo), Guilherme Benassi (bateria), Guilherme Imai (vocal) e Reinaldo Resquetti (trompete). São eles – junto ao ex-integrante Marcos Kirchheim e ao músico Marcos Mathias – que assinam as onze canções inéditas do disco.

As misturas de ritmos caracterizam o som do Sarará. “O Burka (baixista) define o nosso estilo como ‘brazuca groove’”, brinca Japa. A banda passeia por vários universos da música brasileira, como o samba, o rock, o funk, o pop, elementos eletrônicos, sintetizadores, o reggae, o ijexá, e imprimem o resultado dessas mesclas tanto nos arranjos de covers quanto nas autorais. Com uma hora e meia de duração, os shows nos colégios serão apenas com o repertório inédito. Posteriormente, os músicos também distribuirão cópias do novo disco entre os alunos.

Nos bares, casamentos e eventos empresariais – por meio dos quais galgaram a profissionalização ao longo da última década -, o Sarará ficou conhecido por suas versões suingadas de clássicos de Jorge Ben, Tim Maia, Seu Jorge, Natiruts, Paralamas do Sucesso, O Rappa, Wilson Simonal, Bezerra da Silva, dentre outros. Além de Londrina, a banda já tocou para públicos do interior do Paraná, de São Paulo e de Minas Gerais.

Circulação da Banda Sarará Criolo

Shows gratuitos abertos à comunidade escolar

- Dia 14 de fevereiro (qui), às 11 horas

Colégio Estadual Antônio Moraes de Barros

(R. Serra do Roncador, 574 – Jd. Bandeirantes)

- Dia 15 de fevereiro (sex), às 11 horas

Colégio Estadual Barão de Rio Branco

(R. Silvio Pegoraro, 20 – Jd. Petrópolis)

- Dia 19 de fevereiro (ter), às 11 horas

Colégio Estadual Dr. Willie Davids

(R. Guaranís, 874 - Vila Casoni)

- Dia 20 de fevereiro (qua), às 11 horas

Colégio Estadual Ana Molina Garcia

(R. Rosa Branca, 200 – Vila Ricardo)

Show especial

- Dia 22 de março (sex), às 19 horas

Concha Acústica de Londrina

(Rua Piauí, 130 - Centro)

Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura, por meio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina