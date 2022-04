Sarau Cultural gratuito promove apresentações musicais, teatrais e circenses na Zona Norte de Londrina

Em celebração ao Dia Mundial do Livro e Dia da Biblioteca, alunos e comunidade escolar se encontram para noite cultural

O mês de abril é marcado por datas que celebram os livros, Dia Mundial do Livro (18), Dia Internacional do Livro (2) e Dia da Biblioteca (9). Pensando em promover uma noite cultural com apresentações artísticas, o Marista Escola Social Ir. Acácio (R. Abílio Justiniano de Queirós, 350 - Cj - João Paz) realiza nesta sexta-feira, dia 29/04, às 19h, o Sarau Literário Ir Acácio - Cultura e Arte na ZN. O evento é aberto e gratuito para toda a comunidade.

A unidade, que atende gratuitamente crianças e adolescentes, planeja performances realizadas pelos alunos do Ensino Médio. “As expressões artísticas fazem parte do desenvolvimento do aluno. A literatura e a poesia estão presentes em diversas manifestações culturais, e é muito bom que possamos promover novamente encontros entre os alunos que pensaram e planejaram as apresentações e toda a comunidade’, revela revela Daiane Perico Ribeiro, bibliotecária da escola social

O evento contará com apresentações musicais, teatrais, circenses e leituras de textos e poesias, além dos convidados: Trupe Hyber Circus, com o Show de Variedades e Mc Garça, com Freestyle de Rua.

Nathalie Santini Maia/Asimp