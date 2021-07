Sebrae/PR abre inscrições para o Conecta 2021

Evento 100% online e gratuito acontece nos dias 25 e 26 de agosto e traz na programação palestras, painéis, apresentações culturais, mentorias e conexões

Já estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Conecta 2021, evento do Sebrae/PR que acontece de forma 100% online e gratuita, nos dias 25 e 26 de agosto. O objetivo é promover o intercâmbio de conhecimento e fomentar a inovação no estado do Paraná. Em 2021, o formato está mais dinâmico, com palestras e painéis de 20 a 40 minutos e foco em resultados, além de apresentações culturais, mentorias e conexões.

O diretor de Operações do Sebrae/PR, Julio Cezar Agostini, ressalta que o Conecta é o festival de inovação do Paraná e que promove a conexão entre todos os ecossistemas de inovação do Estado. “O Sebrae/PR faz um trabalho intenso com diversas instituições com o objetivo de promover as empresas inovadoras”, comenta.

A abertura oficial das inscrições ocorreu nesta quinta-feira (8), na live de pré-lançamento, com a participação do coordenador de aprendizado, desenvolvimento, diversidade e inclusão da Nubank, Filipe Roloff, que falou sobre “Diversidade de olhares que acelera resultados”.

Bacharel em Comércio Exterior, Filipe Roloff começou a atuar na pauta de diversidade e inclusão há 10 anos. Defende que a diversidade dentro das empresas traz mais produtividade e cria relação afetiva, gerando ainda mais resultado para os negócios.

Segundo ele, não tem como inovar sem a inclusão, que só acontece com a diversidade, inclusive de pensamentos, dos desafios que as pessoas enfrentam diariamente. No caso das pequenas empresas, a sugestão, conforme ele, é olhar para dentro do negócio e entender quem faz parte, quais são as vozes representadas, para quem os produtos ou serviços são criados. “É importante estudar o assunto, entender quem é a população atendida, do que gosta, o que faz”, diz.

A 7ª edição do Conecta acontece em duas manhãs de conteúdos, das 9 horas ao meio-dia, com apresentações e entrevistas ao vivo e também gravadas, que ficarão disponíveis aos inscritos na plataforma até cinco dias depois. Este será o segundo ano consecutivo em que o evento acontece de forma 100% virtual e gratuita.

Uma oportunidade para o intercâmbio de conhecimento e experiências entre os atores do ecossistema de inovação e grandes referências do mercado. Premiações das Startups do Paraná e Habitats de Inovação e lançamento da websérie “Elas Inovam” estão entre os pontos altos.

Entre as temáticas abordadas estão a multidisciplinaridade do líder; economia blockchain; captação de investimentos a partir de diferentes fontes; criatividade para vendas e engajamento; diversidade e inclusão na prática; prototipando o futuro dos negócios; liderança do presente e futuro; economia circular e negócios de impacto; futuro do trabalho híbrido e impacto da felicidade nos negócios.

Os quatro pilares principais de conteúdos do Conecta estarão focados no crescimento das startups e empresas; ferramentas e práticas inovadoras; estratégias de impacto que gerem resultados; e nas multiplicidades das pessoas que são parte dos negócios. Até a data do evento oficial, os inscritos terão acesso a uma série de podcasts e grupo do Telegram. O aprendizado não terminará com o evento. Depois de ter acesso à programação oficial, os participantes poderão conferir seis entrevistas com palestrantes de destaque.

O coordenador de startups do Sebrae/PR, Rafael Tortato, reforça que a ideia é promover muita informação prática para as empresas inovadoras. “O Conecta tem como característica trazer temas e profissionais relevantes no cenário nacional. Os empreendedores vão enxergar a inovação na prática”, afirma.

Asimp/Sebrae/PR