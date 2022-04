Secretaria de Cultura lança consulta pública sobre editais do Promic 2022

De amanhã (19) até a próxima segunda-feira (25), população pode acessar a plataforma Londrina Cultura para conhecer melhor as iniciativas e enviar suas sugestões

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) lança, nesta terça-feira (19), uma consulta pública sobre os editais do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) programados para 2022. Através da iniciativa, a população terá a oportunidade de conhecer melhor os editais e oferecer sugestões voltadas ao aperfeiçoamento dessas medidas. Os interessados em participar devem acessar o link disponível na plataforma Londrina Cultura (clique aqui) e enviar suas contribuições até a próxima segunda-feira (25).

Entre os assuntos abordados, estão as iniciativas direcionadas a pessoas físicas e coletivos culturais que serão promovidas neste ano, incluindo as bolsas de criação cultural da Fábrica – Rede Popular de Cultura, e o edital de projetos de Criação e Circulação Cultural, Economia Criativa e Blocos Carnavalescos. O debate também abrange o edital de Programas Estruturantes, dividido em três linhas: coordenação geral das oficinas da Fábrica – Rede Popular de Cultura; ações de comunicação voltadas a divulgar políticas públicas da cultura; e festas rurais.

Além disso, a consulta pública também se refere a editais mais antigos como o de Projetos Estratégicos e o de Vilas Culturais. O assessor da SMC e coordenador do programa Fábrica – Rede Popular de Cultura, Valdir Grandini, destacou que a pasta já utilizou esse mecanismo outras vezes, com o objetivo de promover o debate democrático, envolvendo principalmente a comunidade de produtores culturais de Londrina.

“Essa consulta pública visa promover uma discussão detalhada dos projetos, garantindo a participação popular e a agilidade em seu andamento. Como o Conselho Municipal de Política Cultural está bastante envolvido nos preparativos para a Conferência de Cultura da Cidade de Londrina, não teria tempo hábil para conduzir os debates. Por isso, optamos por esse mecanismo, que possibilita que as contribuições e sugestões sejam enviadas com a antecedência necessária, de forma a não afetar o andamento do calendário cultural de Londrina”, frisou Grandini.

