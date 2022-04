Secretaria de Educação recebe livros sobre a cultura Kaingang do Apucaraninha

Obra bilíngue apresenta o cotidiano da cultura indígena e será utilizado pelas escolas municipais durante as aulas dos 4º e 5º anos

Na próxima terça-feira (19), às 10h, a Secretaria Municipal de Educação (SME) vai receber 120 exemplares do livro “Os Kaingang do Apucaraninha e suas histórias”. A entrega acontecerá na sede do Núcleo Regional de Educação (NRE), na Avenida Maringá, 290, no Jardim Dom Bosco.

O projeto é fruto de quatro anos de trabalhos realizados pelo Centro de Memória e Cultura Kaingang e tem patrocínio da Companhia Paranaense de Energia (Copel), como parte das compensações pela geração de energia no território indígena, que abriga a Pequena Central Hidrelétrica Apucaraninha. A obra é bilíngue, escrita em português e na língua Kaingang, e traz fotografias, relatos e registros do dia a dia da comunidade.

Segundo a professora da equipe de Apoio Pedagógico de História e Geografia da SME, Eliane Aparecida Candoti, o material tem uma possibilidade muito grande de ser utilizado pelos professores que ministram aulas de história, geografia e ensino religioso, ou seja, pelos regentes 2, assim como pelos docentes do ensino infantil. “Essas três disciplinas vão priorizar a utilização do material, assim como a língua portuguesa também explorará os conteúdos com os professor R1 e mediadores de leitura do ensino fundamental. O estudo da cultura indígena está presente na grade curricular e vem desde as turmas da educação infantil até as turmas de ensino fundamental”, explicou Candoti.

Na grade curricular do ensino fundamental, os povos do norte do Paraná são trabalhados de forma mais pontual e específica entre os professores dos 4º e 5º anos. No ensino infantil, os professores também podem usar o conhecimento para sua formação profissional, por meio de leituras que os ajudam a elaborar projetos, planos de aulas e as mediações com as crianças. Para isso, cada unidade escolar receberá um exemplar do livro, que também será entrega para outras 39 escolas indígenas do Paraná e para o Núcleo Regional de Ensino do Paraná (NRE/PR), que atende 19 municípios.

Terra Indígena Apucarana

A Terra Indígena Apucarana fica em uma área de 6 mil hectares na confluência dos rios Apucarana e Apucaraninha com o Rio Tibagi (interior do Paraná), onde vivem 1.752 pessoas do povo Kaingang. Ela é formada pelas aldeias Sede, Água Branca, Serrinha e Barreiro e tem em suas terras uma pequena central hidrelétrica ‘Apucaraninha’, incorporada pela Copel em 1974.

NCPML