Sérgio Reis é atração do “Terra da Padroeira”, que volta a ter plateia neste domingo 

Após dois anos devido à pandemia do coronavírus, o auditório do “Terra da Padroeira” volta a receber plateia. E Sérgio Reis – um dos maiores cantores sertanejos do País – está entre as atrações deste domingo (5/6), às 9h, inaugurando essa retomada da presença do público no programa, ao vivo, da TV Aparecida.

Kleber Oliveira, Tonho Prado e Menino da Porteira receberão no palco o Serjão (como também é conhecido), cuja trajetória é marcada por grandes sucessos, entre eles, “O Menino da Porteira”, “Filho Adotivo”, “Panela Velha”, “Boiadeiro Errante”, “Couro de Boi” e “Casinha Branca". Paulistano do bairro de Santana, Sérgio Reis também é compositor. Fez sucesso com a música “Coração de Papel”, na época da Jovem Guarda. No momento, uma de suas músicas em destaque é “Peão”, que canta com Daniel, uma composição de Almir Sater e Renato Teixeira.

Outra atração do “Terra da Padroeira” é a dupla Felipe & Falcão, uma das mais respeitadas do universo sertanejo, com mais de 30 anos de carreira, nove discos de ouro, 17 discos lançados e dois DVDs. Felipe & Falcão se apresentam nos principais rodeios e casas de shows do Brasil. No repertório estão grandes sucessos da dupla, além das composições de Felipe, que ficaram famosas nas vozes de outros artistas. Uma das canções atuais em destaque é “Deixa Eu Te Amar, Por Favor” com a dupla Rio Negro & Solimões.

Também se apresenta no programa a dupla Wilson e Soraia, com 30 anos de carreira. Os irmãos, parceiros e amigos têm em seu repertório hits como "Mais Uma Noite Sem Você", “Pra Sempre Vou te Amar” e "Total Eclipse do Amor". Na bagagem artística, os artistas trazem shows marcantes, números expressivos de venda de discos e muitas histórias.

O cantor Paulo Leite também leva suas canções para o “Terra da Padroeira” deste domingo. Com timbre de voz semelhante ao do cantor Sérgio Reis, ele gravou seu primeiro disco no início da década de 1990. Um de seus recentes trabalhos é o “Tropas e Boiadas”, de 2016. Este ano, o artista lançou a canção “Minha Sogra vai Chegar”, em parceria com Serjão.

E completando a lista de apresentações desse programa tão especial estarão presentes Gringo Violeiro e Luan de Góis, violeiros de Ponta Grossa (PR), que defendem a música sertaneja raiz, e a dupla João Vitor e Gabriel, de Botucatu (SP), que cantará pagodes de viola, clássicos da música caipira.

Vera Jardins/Asimp