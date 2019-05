Série de atividades gratuitas difundem vida e arte de Paulo Leminski

Show, mostra, visita guiada e exibição audiovisual integram programação da exposição Múltiplo Leminski

Uma verdadeira imersão na multifacetada mente efervescente de Paulo Leminski de maneira visual, sonora e poética. É com essa proposta que a exposição Múltiplo Leminski - em cartaz no Museu Histórico de Londrina até 30 de junho - promove uma série de atividades paralelas que pretendem revelar a multiplicidade do artista, que acumulava funções como músico, compositor, romancista, tradutor, ensaísta, judoca e publicitário.

A partir do dia 10 de maio, o Grafatório recebe a mostra "Meu coração de polaco voltou", que faz um passeio pelas origens e influências polonesas na obra de Leminski - o artista era neto de colonos poloneses, por parte de pai. Com curadoria de Aurea Leminski e Estrela Ruiz Leminski, a exposição é composta por painéis com reprodução de textos, fac-símiles, fotos do acervo particular, livros e documentos originais do poeta paranaense. "Sua obra é marcada por referências à cultura polonesa e este projeto garante a difusão da obra de Leminski e também das influências polonesas", revela Aurea. Londrina recebe a décima primeira montagem da exposição - a sexta no Brasil. "Meu coração de polaco voltou" já passou por Curitiba, Porto Alegre, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e por diversas cidades da Polônia, como Varsóvia e Poznan. Em Londrina, a mostra fica em cartaz até 07 de junho.

A genialidade musical de Leminski também será contemplada na programação. O artista produziu cerca de 100 músicas e teve canções gravadas por grandes ícones da música brasileira, como Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Ney Matogrosso, dentre outros. Por mais de seis anos, Estrela se dedicou ao trabalho de resgatar o legado musical do pai - um dos resultados foi o Leminskanções, show com as composições de Leminski, apresentado por Estrela Ruiz Leminski, Téo Ruiz e banda. O espetáculo - que apresenta 14 músicas que integram o CD duplo Leminskanções, gravado em 2014 - acontece no dia 11 de março, no Cine Teatro Ouro Verde, com a participação especial de Carlos Careqa. A distribuição dos ingressos será feita uma hora antes do show. No mesmo dia, Alice Ruiz irá realizar uma visita guiada pela exposição Múltiplo Leminski no Museu Histórico de Londrina a partir das 15h.

Já nos dias 18 e 19 de maio (sábado e domingo), uma mostra audiovisual gratuita de vídeos, com exibição de longas-metragens, curtas e documentários relacionados ao universo do poeta acontece a partir das 16h no Museu Histórico de Londrina. A exposição Múltiplo Leminski é um projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo do Paraná e tem apoio da Copel, da Secretaria de Cultura de Londrina, Prefeitura de Londrina e Universidade Estadual de Londrina.

Outras informações: www.multiploleminski.com.br