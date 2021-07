Série italiana volta à programação da TV Aparecida

No próximo domingo (01/08), às 22h30, a série “Don Matteo” será reapresentada na TV Aparecida. Produzida pelo canal de TV italiano RAI, a história em 24 capítulos tem como protagonista um padre com um talento inato para investigações.

“Don Matteo”, que foi exibida com sucesso pela TV Aparecida em 2020, traz em seu elenco o ator Terence Hill, que faz o personagem-título, e é famoso pelos filmes de faroeste “spaghetti” e pela dupla com Bud Spencer em diversos filmes.

A série tem como espinha dorsal um pároco com uma habilidade extraordinária para analisar pessoas e solucionar crimes. Don Matteo colabora com Marechal Cecchini e o capitão Tommasi, enfrentando suspeitos e defendendo as pessoas acusadas injustamente. Além dos casos a serem resolvidos, que sempre proporcionam uma boa reflexão, a trama oferece muita diversão para a família.

Vera Jardim/Asimp