Sesc Cadeião Cultural promove oficinas e baile on-line de carnaval

Para realizar um resgate histórico, cultural e afetivo das raízes do carnaval no Brasil, o Sesc Cadeião Cultural realiza a sétima edição do CarnavARTE. Durante todo o mês de fevereiro uma série de atividades foi programada para que a data fosse celebrada e para que aglomerações fossem evitadas.

De 3 a 7 de fevereiro, à tarde e à noite, serão promovidas oficinas presenciais, com limite de participantes por atividade, para confecção de máscaras de papelão, de colares, de customização de roupas, de batucabaldes e de bottons.

Na tarde de sábado de carnaval (13), a partir das 16h, o público poderá acompanhar pelas redes sociais do Sesc PR, o Bailinho do Plantão, com o grupo Plantão Sorriso. Trata-se de um espetáculo musical e de humor, formado por palhaças e palhaços profissionais e já faz parte da programação oficial do carnaval londrinense.

No período de 24 a 27 de fevereiro, o público também poderá participar das oficinas on-line e ao vivo, via plataforma Microsoft Teams, mediante inscrição.

Mais informações e inscrições podem ser obtidas e realizadas pelo telefone (43) 3572-7700 ou pelo e-mail sac.ldacadeiao@sescpr.com.br.

Confira a programação do 7ºCarnavARTE e participe:

Oficina de Máscaras de Papelão

Data: 3/2 – quarta-feira

Horário: turmas das 14h às 15h30 e das 19h às 20h30

Oficina de Colares

Data: 4/2 – quinta-feira

Horário: turmas das 14h às 15h30 e das 19h às 20h30

Oficina de Customização de Roupas para o Carnaval

Data: 5/2 – sexta-feira

Horário: turmas das 14h às 15h30 e das 19h às 20h30

Oficina de Batucabaldes, com Marcus Vieira

Dia: 6/2 – sábado

Horário: turmas das 14h às 15h30 e das 16h às 17h30

Oficina de Bottons, com Juliana Barone

Dia: 7/2 – domingo

Horários: às 14h, às 15h30 e às 17h

Bailinho do Plantão, com Plantão Sorriso

Dia: 13/2 – sábado

Horário: às 16h

Transmissão: www.youtube.com/sescpr