Sesc Cadeião recebe a Exposição Nós

Mostra fotográfica protagonizada por estudantes de escolas públicas de Londrina pode ser visitada até o dia 02 de maio

A Exposição Nós, que reúne imagens da fotógrafa londrinense Mel Yanes, será aberta no sábado, dia 07 de março, às 19h no SESC Cadeião, em Londrina, revelando o universo de crianças e adolescentes que frequentam instituições estudantis da cidade. São aproximadamente 150 fotos dos estudantes no ambiente escolar, e que ocuparão as instalações do SESC Cadeião em sua totalidade - galeria principal, corredores inferior e superior e mezanino.

Mel Yanes atua há mais de dois anos com fotografia “lifestyle” e “seus trabalhos, capturados de forma despojada e livre, evidenciam sorrisos, olhares, gargalhadas e espontaneidade”, conta Muriel Choshi, produtor cultural da mostra. Para a fotógrafa, o importante é registrar o sentimento e as expressões do momento.

As crianças retratadas são do Centro de Educação Infantil Marina Sabóia, do Instituto União para a Vitória – Grupo Yoakedaiko, do Serviço de Convivência da Escola de Circo da Região Sul e da Escola de Circo Aero Circo de Londrina. “O objetivo é promover o acesso ao mundo da cultura e das artes, especialmente para o público infanto-juvenil, como forma de complementar seu processo de educação e fomentar a formação de valores e de pensamento crítico, já que a arte é fundamental para a expressão humana, além de trabalhar com sua autoestima, reconhecimento e realização pessoal, já que o projeto evidencia a verdade expressada por cada um, através de momentos registrados de forma descontraída e atividades lúdicas”, explica Muriel.

A Exposição Nós foi planejada de forma a criar um ambiente que estimule e provoque o visitante a refletir sobre o estereótipo de beleza, ainda mais em tempos de elevada valorização da autoimagem, e sobre a expressão autêntica dos sentimentos, da ideia de estarmos conectados e unidos por aquilo que nos torna humanos. “Sorriso, surpresa, expectativa, emoção, sinceridade, entre outras, são as expressões que o público irá conferir nessa exposição, onde quadros ficarão dispostos nos ambientes com uma estrutura de cordas entrelaçadas, representando essa união”.

Ensaio fotográfico

A ideia da mostra surgiu em 2019, com a realização do Projeto Minha Beleza Pura, onde crianças e adolescentes de instituições públicas foram convidadas pela fotógrafa Mel Yanes a participar de ensaios fotográficos, resultando numa exposição que percorreu diversos espaços da cidade. “Os participantes ficaram felizes em verem seus rostos e expressões estampados em galerias de arte e o público visitante, em sua maioria de faixa etária similar, percebeu que pode fazer parte das composições artísticas através dos sentimentos de reconhecimento e de pertencimento que essa experiência proporcionou.”

Espaço lúdico

A Exposição ficará no Sesc Cadeião até o dia 2 de maio. Além das fotografias, a mostra contará com um espaço lúdico projetado para que o visitante crie sua própria arte - desenhos, pinturas, gravuras, entre outros - que serão fixados em um local apropriado, de forma a integrar a exposição. Um telão irá exibir todas as fotos capturadas durante os eventos promovidos pelo projeto, inclusive as que não estiverem expostas, bem como um vídeo de apresentação e dos bastidores dos ensaios fotográficos.

Apresentações musicais

A exposição é itinerante. A estrutura foi planejada de forma que possa ser levada, adaptada e utilizada aos espaços que irá percorrer depois da temporada no Sesc Cadeião. O evento também contará com apresentações musicais de Taiko do Grupo Yoakedaiko, do Instituto União para a Vitória e de violinos do Grupo Stella Versos.

A iniciativa tem o patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Londrina, estrutura e tramas de Adriano Ângelo, projeto e ambientação de Débora Silva e do Studio JB Design de Interiores, designer e produção gráfica de Imprimaplus, coquetel de Lucilene Sebastiana e Luís Ferreira, produção e edição de vídeo de Thiago Martins Fotografia, colaboração da Equipe de Bibliotecas Públicas de Londrina e do CRAS Zona Sul A e de Letícia Baptista Pires e curadoria por Victor Nelli.