Sesc Mulheres debate cultura transformadora e projetos sociais

Terceiro encontro do Sesc Mulheres, do Sesc PR, aborda as mulheres à frente de projetos sociais

Na próxima quarta-feira (11), a partir das 19h, o Sesc PR promove o terceiro encontro on-line do Sesc Mulheres, com o tema “Cultura Transformadora: mulheres à frente de projetos sociais”. A transmissão do encontro será pelo canal Sesc PR no Youtube.

A mesa-redonda terá a participação da psicóloga, bailarina e coreógrafa, Suely Machado, da bailarina, coreógrafa, performer e artista docente, Patrícia Machado. O bate-papo terá mediação da estrategista em Marca Pessoal e presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) de Curitiba, Luciana Burko Maciel.

O projeto Sesc Mulheres traz à tona o universo feminino, a condição das mulheres, suas demandas e a relação com a cultura. Para isso, convida profissionais da área cultural e empreendedoras para discutir a condição feminina, suas demandas, como pensar a realidade a partir da mulher, seus pontos de vista, visando tornar a convivência mais plural e igualitária.

Convidadas

Suely Machado é graduada em Psiciologia, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com especialização em Coreoterapia e Psicomotricidade e, em Pedagogia do Movimento para o Ensino da Dança, pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, É bailarina e coreógrafa, formada em Dança Moderna, fundadora do grupo de dança Primeiro Ato e do 1º Ato Centro de Dança, em 1982, sendo diretora desde então. Há 11 anos criou e dirige o 1º Ato, em Nova Lima, Minas Gerais. É representante mineira na Associação de Produtores do Mercosul, foi jurada em diversas edições do Festival Internacional de Dança de Joinville, em Santa Catarina, e atua como jurada técnica no programa Dança dos Famosos, na Rede Globo, desde 2011.

Patrícia Machado é bailarina, coreógrafa, performer e artista docente, formada em Dança pelo Institut del Teatre de Barcelona, Espanha. É mestre em Mediações Educacionais em Artes, e doutoranda em Pedagogia das Artes Cênicas, pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atuou na Leine and Roebana Dance Company, de Amsterdam e da It Danza Joven Compañia, em Barcelona, na Companhia de Dança Contemporânea, em Lisboa e, no Balé Teatro Guaíra, em Curitiba. Desde 2016 desenvolve trabalhos coreográficos e performativos com a temática do refúgio e da migração. É cofundadora do Nós em Traço, coletivo interessado em alternativas para arte e educação.

Transmissão: https://www.youtube.com/sescpr

Asimp/Sesc-PR