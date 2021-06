Sesc PR abre edital para selecionar obras de curta, média e longa-metragem

As obras selecionadas serão exibidas no formato de mostras e na programação sistemática de cinema das unidades em todo o estado

O Sesc PR abre até o dia 30 de junho as inscrições para a seleção de obras audiovisuais de curta, média e longa-metragem de empresas, microempreendedores individuais e pessoas físicas residentes no Paraná. As obras selecionadas integrarão o acervo audiovisual da instituição e a programação cultural das unidades do Sesc em todo o estado no período de 24 meses.

As obras serão avaliadas e classificadas seguindo os critérios de qualidade artística – roteiro, direção, fotografia, trilha sonora –, padrão e qualidade técnica e relevância da obra para o público do Sesc PR.

De acordo com o edital serão aceitas obras produzidas a partir de janeiro de 2019 e que não tenham sido exibidas no circuito cinematográfico ou em serviços comerciais on demand. Além disso, o edital prevê a remuneração às obras selecionadas de R$ 2.500 às de curta-metragem, R$ 3.500 às de média-metragem e de R$ 4.500 às de longa-metragem.

A divulgação dos resultados ocorrerá a partir de 30 de julho e a exibição das obras a partir de outubro deste ano.

O edital completo, anexos e ficha de inscrição estão disponíveis no site https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-selecao-para-licenciamento-de-obras-audiovisuais/.