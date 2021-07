Sesc PR abre inscrições para oficina de criação teatral em Libras

De julho a setembro o Sesc promove em todo o Brasil o Plataforma Cena - um espaço para formação, oficinas e debates sobre as artes cênicas

No período de 10 a 13 de agosto, o Sesc PR promove a oficina on-line, gratuita, com certificação e vagas limitadas, de Criação Teatral em Libras, com a Cia. Fluctissonante - um grupo teatral sediado em Curitiba, composto por artistas e criadores surdos e ouvintes.

A oficina é dirigida a pessoas surdas, com mais de 18 anos, intérpretes, professores e demais pessoas que conheçam a Língua Brasileira de Sinais, com interesse por teatro, artes cênicas e poesia. Durante quatro dias de oficina, com carga horária de 12 horas, os participantes desenvolverão uma cena curta e autoral, tendo como principal referência criativa a poesia em Libras.

As atrizes Catharine Moreira e Helena Jorge Portela ministrarão o conteúdo desenvolvido exclusivamente para o projeto. Esta ação, que pretende ampliar o acesso, exercer a cultura da inclusão e garantir o direito de pessoas surdas a participarem de programações culturais, faz parte do Projeto Plataforma Cena que o Sesc Brasil está realizando em parceria com os departamentos regionais em todo o país.

Além da oficina, no dia 23 de agosto, às 15h, será possível acompanhar a desmontagem do espetáculo Enquanto a Chuva Cai, da Cia Fluctissonante, transmitida ao vivo e participar de um debate com as equipes. A desmontagem investigará procedimentos estéticos, narrativos e reflexões propostas pelo projeto.

O produtor, ator e gestor cultural, integrante da Fluctissonante, Igor Augustho, também produzirá para a Plataforma Cena dois artigos que abordarão temas sobre a criação do espetáculo Enquanto a Chuva Cai e aspectos da produção e gestão cultural em arte acessível e inclusiva no Brasil. Os artigos da companhia curitibana serão disponibilizados gratuitamente ao público, formando um grande acervo produzido pelos participantes do projeto.

As inscrições para a oficina “Criação Teatral em Libras” podem ser realizadas AQUI.

Plataforma Cena

O Projeto Plataforma Cena é uma iniciativa do Sesc, implementado em 2021,em formato digital, e uma proposta aos grupos participantes do Palco Giratório 2020 que não puderam realizar a circulação nacional devido à pandemia.

A proposta do projeto consiste em ações formativas realizadas on-line com coletivos artísticos de todo o Brasil.