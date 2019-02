Sesc PR abre oito editais na área de Cultura

O Sesc Paraná está com oito editais abertos para seleção de projetos na área de Cultura, para diversas cidades do estado. O período das inscrições varia de acordo com cada edital. Entre as atividades, destacam-se a apresentação de espetáculos, obras artísticas, shows; cursos e ações formativas para qualificação de profissionais e aprendizado. A iniciativa prevê o acesso democrático aos projetos do Sesc.

O edital de Seleção de Propostas individuais de debates culturais para o Café com Que? estende as inscrições até 15 de fevereiro. Serão selecionados projetos para o Sesc Londrina Cadeião Cultural, para as categorias: Música, Artes Visuais, Teatro, Dança, Performance, Cinema e audiovisual, Literatura, Manifestações artísticas e vivências culturais diversas, Filosofias e humanidades, Gastronomia, Resgate histórico de Londrina e do Paraná e Saberes populares. O Café com Que? oferece espaço aos artistas e pesquisadores paranaenses para compartilhar trabalhos autorais, de produção ou de pesquisa.

Está aberto também o edital permanente de Bolsas Gratuitas do Centro de Difusão de Artes Cênicas, no Sesc da Esquina, em Curitiba; na atividade de Laboratório Sesc de Vivência Teatral. Terão prioridade os comerciários e seus dependentes, ou estudantes da rede pública de educação básica, com renda bruta familiar abaixo de três salários mínimos (base no piso nacional). Serão ofertados cursos livres e sistemáticos, com metodologia teórico prática, levando em conta a aptidão e interesse de cada aluno bem como a formação de ator. O conteúdo programático prevê preparação corporal e vocal, direção artística, produção, ética, técnica de iluminação e sonorização, criação de cenografia e figurino e demais aspectos intrínsecos da produção teatral; totalizando carga horária de 252/h.

As unidades de Campo Mourão, Curitiba (Esquina), Londrina Cadeião Cultural , Paranavaí, Ponta Grossa e São José dos Pinhais também contam com edital voltado às artes cênicas, na seleção de propostas de apresentação artística e ação formativa (oficinas e bate-papos), para teatro, dança, circo e performance. A atividade é integrante do projeto Sesc Encena, que oferece um espaço para apresentação de espetáculos aos grupos, companhias e artistas independentes. As inscrições encerram no dia 8 de fevereiro e as sete propostas selecionadas serão divulgadas a partir de 1º de março. As apresentações ocorrem de maio a dezembro, em datas acordadas conforme agenda das unidades do Sesc.

O Femucic Ano 41 (Festival de Música Cidade Canção) está com as inscrições abertas exclusivamente pelo site www.sescpr.com.br/femucic, até 4 de março. O festival, que é tradição em Maringá, visa à formação de plateias e fortalece a cena musical brasileira. Também é um meio de difusão da produção musical e promove intercâmbio entre músicos e produtores. Além das apresentações no teatro Calil Haddad, que ocorrem de 13 a 15 de junho, os selecionados são levados a apresentações musicais didáticas a alunos do Ensino Fundamental, neste ano, no período de 10 a 14 de julho. No mesmo período também ocorrem ações paralelas, como Oficinas de Música e rodas de bate-papo. Mais informações pelos telefones (44) 3265-2750 ou (44) 3265-2778, ou pelo femucic@sescpr.com.br.

O edital de Seleção de propostas de apresentações musicais, se estende às unidades Apucarana, Caiobá, Jacarezinho, Medianeira, Pato Branco e São José dos Pinhais, com o Sesc Sonoro. Nestes locais será destinado um espaço para artistas com relevante produção musical, para o fomento e difusão da música autoral produzida no país. Serão selecionadas 10 propostas para shows com música própria ou canções de outros compositores; seguido de debate para aproximar o público aos artistas. As inscrições vão até 22 de fevereiro e os resultados serão divulgados no dia 15 de março. As apresentações ocorrem de maio a dezembro, em datas acordadas conforme a agenda das unidades.

Também na área musical serão selecionadas oito propostas para o 2º Festival Sesc de Música de Raiz 2019, no Sesc da Esquina, em Curitiba. As produções poderão ser canções próprias ou de outros artistas, autorizadas pelo compositor. As músicas consideradas de raiz compreendem os gêneros: música caipira, sertaneja de raiz, moda de viola, toada, cateretê, querumana, valseado, entre outras manifestações da cultura musical brasileira. Os selecionados poderão participar de uma apresentação musical contendo até quatro músicas e de um concerto didático em escolas parceiras do Sesc da rede pública de ensino de Curitiba. As inscrições vão até 29 de março e as apresentações ocorrem nos dias 1º, 2 e 3 de agosto.

Para valorizar a produção literária paranaense, a seleção de contos infantis inéditos vai compor a 4ª coletânea Sesc Paraná. O conto deve ser, portanto, produzido exclusivamente por autor nato ou radicado no estado. O tema é livre, mas deve ter o Paraná como cenário, e conteúdo direcionado ao público infantil de até 11 anos. Cada participante deve inscrever uma produção inédita, até 15 de janeiro. Informações pelo telefone (41) 3234-4200 ou pelo e-mail marisamuniz@sescpr.com.br.

Na atividade de Artes Visuais, está aberta seleção de propostas de criação e produção de mural artístico, do projeto ArteSesc 2019, para as unidades Ponta Grossa Centro e Centro Esportivo. O espaço destinado à exposição de trabalhos da Unidade Centro Ponta Grossa contará com composições de tema circo, incluindo elementos como palhaços, acrobatas, mágicos, trapezistas e equilibristas. Já o Sesc Centro Esportivo Ponta Grossa trará o tema multiculturalismo, entendido como processo em que uma sociedade se desenvolve por meio de múltiplas culturas. As inscrições vão até 31 de março e os resultados serão divulgados a partir de 15 de abril.

Os critérios de seleção e demais informações podem ser consultados pelos editais completos dos projetos, publicados na íntegra no https://www.sescpr.com.br/cultura/editais/. Os resultados, conforme data de cada edital, serão divulgados no site www.sescpr.com.br.