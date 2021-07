Sesc PR celebra os ritmos e brincadeiras brasileiras com a trupe Tupi Pererê

O Sesc PR transmite neste neste sábado (17), a partir das 15h, pelo canal do YouTube, o espetáculo Fuzuê do Pererê, comandado pela trupe curitibana Tupi Pererê. Durante uma hora o grupo vai festejar os ritmos brasileiros, as histórias, as adivinhas, as parlendas e as brincadeiras do universo infantil.

Os integrantes do grupo revelam que o show é um recorte de jogos cantados com contos da cultura popular e, de forma lúdica e recreativa, o público poderá conhecer canções autorais do Tupi Pererê e do cancioneiro popular.

Segundo os organizadores da live, será uma oportunidade para toda a família aproveitar “uma tarde especial com histórias, músicas e brincadeiras”.

Tupi Pererê

Inspirado título do livro Pererêêê de Pororóóó, de Lenice Gomes, o grupo Tupi Pererê é formado por artistas da área da música e das artes cênicas e tem projetos artísticos voltados à infância e o compromisso de reencantá-la com a cultura além de enriquecer o universo lúdico das crianças.

Transmissão: ao vivo e pelo canal do Sesc no YouTube (https://www.youtube.com/sescpr)