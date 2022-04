SESI Cultura abre inscrições para oficina de Teatro em Londrina

Vagas são gratuitas e dirigidas a jovens que cursam o Ensino Médio

O SESI Cultura em Londrina está com inscrições abertas para processos e estudos da arte dramática com a oficina de Teatro Expressão, que acontecerão no SENAI/SESI Londrina, gratuitamente para jovens dependentes de trabalhadores da indústria que cursam o Ensino Médio. A oficina vai trabalhar com Teatro e Expressão Corporal a fim de desenvolver habilidades interpessoais e técnicas artísticas, visando estimular a troca de experiências e incentivar a convivência coletiva, autoconhecimento, criatividade e pensamento crítico.

Os jovens vêm enfrentando dificuldades de socialização pós-isolamento social causado pela pandemia e as taxas de ansiedade e depressão vem aumentando significativamente. Segundo um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 36% dos jovens brasileiros apresentaram sintomas de depressão e ansiedade durante a pandemia. Um em cada três crianças e adolescentes possui algum nível de estresse emocional, em intensidade que demanda avaliação especializada e acompanhamento. Com o aumento destes transtornos, a taxa de suicídio também teve seu número elevado na faixa etária entre 15 e 29 anos, sendo a quarta causa de morte no mundo entre os jovens, de acordo com dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Assim, a proposta das Oficinas do Sesi Cultura em Londrina pretende contribuir com a melhoria da saúde mental dos adolescentes que participarão das atividades, a partir do desenvolvimento de processos e estudos da arte dramática, a partir de oficinas de teatro e expressão corporal. As atividades são direcionadas a jovens de 14 a 18 anos.

“Pretendemos expandir o autoconhecimento, a criatividade e o pensamento crítico para que esses participantes se tornem mais seguros e protagonistas, resilientes e empáticos. Além disso, queremos colaborar com o desenvolvimento sustentável, orientando nossas ações práticas e reflexões para o cumprimento das metas globais, sendo a experiência cultural um grande guia por sua visão holística e papel transformador da cultura de suma importância para o desenvolvimento humano”, diz a gerente do Sesi Cultura Paraná, Anna Paula Zétola.

As aulas acontecerão todas as tardes das segundas-feiras de maio a novembro de 2022, na sede do SENAI/SESI Londrina – Rua Belém, 844 – Londrina (PR). As inscrições também são gratuitas e estão abertas até dia 26 de abril, terça-feira, via preenchimento de formulário na internet. Os jovens selecionados serão informados por e-mail ou telefone de sua participação.

Inscrições via Google forms: https://bityli.com/ZWnNh

Gisele Passos/Asimp