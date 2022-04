Sexta edição da Feira Arte na Praça expõe produtos feitos à mão hoje (16)

Trinta e cinco mulheres vão expor seus trabalhos durante a feira, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM); população está convidada para participar

Neste sábado (16), das 16h às 22h, o Movimento de Economia Criativa vai promover a sexta edição da Feira Arte na Praça, na Praça Júlio do Amaral Neto (do Mercado Guanabara), que fica na Rua Valparaíso esquina com a Avenida Higienópolis. A iniciativa conta com apoio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM).

Nesta edição, 35 mulheres artesãs de Londrina vão participar. Elas vão expor produtos exclusivamente feitos à mão nas categorias Artes Visuais, Decoração, Vestuário, Acessórios, Cosméticos Naturais, suculentas e artesanato em geral, produzidos por artesãs e artistas de Londrina.

Segundo uma das coordenadoras da feira, Rosa Calvi, que trabalha com produtos para casa, como mesa posta (jogo americano, toalha e guardanapo), artigos decorativos (como capa para almofada) e para mulheres (bolsas e nécessaire), participar da feira ajuda nos negócios, visto que desperta o interesse dos possíveis clientes. Além disso, a intenção é despertar a cultura das feiras na cidade. “Londrina não tem uma cultura de feira, assim como existe nas cidades turísticas, tipo Curitiba, Recife e nas praias. Então, estamos tentando despertar isso no londrinense, porque tem muitas coisas lindas aqui em Londrina. Nós, artesãs, não temos lojas físicas para expor nossos trabalhos, então é nas feiras que mostramos nossos produtos exclusivos, feitos à mão”, explicou Calvi.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, lembra que o projeto Feira Arte na Praça faz parte do Movimento Economia Criativa e tem como objetivo estimular e fortalecer o empreendedorismo feminino, com ênfase nas produções manuais de mulheres. Por isso, a Prefeitura de Londrina apoia institucionalmente a iniciativa e ajuda a divulgá-la. “O projeto é uma ação para as mulheres artesãs de Londrina e para aquelas que fazem trabalhos manuais. Nós, da Secretaria da Mulher, apoiamos a iniciativa, porque sabemos da importância da geração de renda para as mulheres. Então, gostaríamos de convidar as pessoas para conhecerem os trabalhos dessas artesãs. Tenho certeza que quem visitar, vai encontrar muitos produtos bons, bonitos e únicos”, disse Fernandes.

Para participar da feira como expositora, é necessário se inscrever. Basta acessar a página no Instagram @artenapracalondrina e mandar uma mensagem inbox solicitando o cadastro. Nesta página, os interessados encontram os produtos e informações sobre a ação. “O Movimento Economia Criativa realiza a Feira Arte na Praça uma vez por mês, ali na Praça do Guanabara. Nosso objetivo é mostrar a arte feita à mão pelas londrinenses, ajudar na geração de renda das mulheres artesãs e ocupar os espaços públicos”, pontuou uma das coordenadoras da feira, Maria Zanatta.