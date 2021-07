Sexteto Caburé Canela lança primeira música do segundo álbum

Iniciativa conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina (Promic)

A banda londrinense Caburé Canela vai estrear o seu segundo álbum de estúdio, Cabeça de Cobre, lançando, nesta sexta-feira (30), a primeira música de trabalho do disco: Fera. A faixa vem acompanhada de um videoclipe dirigido por Fagner Bruno de Souza, que traz um olhar documental para os tempos atuais.

O lançamento do single “Fera” ocorrerá em todas as plataformas digitais, como YouTube e Spotify. Mais informações no link https://linktr.ee/caburecanela. O álbum Cabeça de Cobre foi gravado de modo totalmente analógico, no único estúdio onde isso é possível no Brasil: o Forest Lab, localizado em Petrópolis-RJ. O estúdio é do produtor mineiro Lisciel Franco, que constrói seus próprios equipamentos e grava em uma máquina de 24 canais da década de 80, processando e mixando exclusivamente na fita.

O grupo Caburé Canela é composto por Carolina Sanches (voz), Lucas Oliveira (voz, violão, violino e teclado), Maria Thomé (percussão), Mariana Franco (contrabaixo), Paulo Moraes (bateria) e Pedro José (voz, guitarra e clarinete).

De acordo com a assessoria de imprensa do grupo, a preparação demandou seis meses de ensaios intensivos para finalizar coletivamente os arranjos, formas e sequência das canções escolhidas ao longo dos últimos dois anos. Todas as músicas foram gravadas em tempo real, com exceção de algumas linhas de voz e de solos incidentais. A iniciativa conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina (Promic).

Ficha Técnica – A direção e edição é de Fagner Bruno de Souza; argumento e roteiro: Caburé Canela e Fagner Bruno de Souza; imagens: Fagner Bruno de Souza e Fran Camilo; elenco: Deusa, Marlene Maria dos Santos e Luiz Augusto Silva Rodrigues. O projeto gráfico da Cabeça de Cobre é do premiado designer Pablo Blanco e a artista visual Carolina Sanches, também compositora e cantora da Caburé Canela.

