Shopping oferece oficina gratuita de zumba para crianças

Olha que notícia legal! O Londrina Norte Shopping abriu uma oficina gratuita de zumba kids no Teatro do Clubinho. As aulas são realizadas aos sábados, das 11h às 13h, com a equipe de recreação da SOS Chikinha. Oportunidade para os pequenos se divertirem dançando.

Segundo os organizadores, as músicas são animadas e até os pais acabam entrando na brincadeira.

Para participar é fácil, basta chegar ao local no dia e horário marcado. A inscrição é realizada na hora.

