Shopping oferece oficinas gratuitas para crianças

Atividades são realizadas semanalmente; como pintura, plantio e zumba kids

O Londrina Norte Shopping está com uma programação especial voltada para as crianças. Toda semana são realizadas oficinas gratuitas dentro do Teatro do Clubinho.

Na terça-feira, por exemplo, das 17h às 20h, tem a Oficina de Pintura, para os pequenos que gostam de desenhar e pintar.

Na quinta-feira, das 17h às 20h, é o dia da Oficina de Plantio. E aos sábados, das 11h às 13h, tem Zumba Kids.

As oficinas são conduzidas pela equipe de recreação da SOS Chikinha.

Não há custo e as inscrições são realizadas na hora. Basta chegar um pouco antes do horário marcado.

Micheli Monge/Asimp