O Hyber Circus, grupo formado por jovens artistas do Marista Escola Social Ir. Acácio, apresenta neste sábado e domingo (dias 23 e 24 de abril) o espetáculo “Show de Variedades” às 20h, na Vila Cultural Barracão Tangará (R. Augusto Severo, 544 – Bairro Aeroporto).

Dividido em três atos, a apresentação mostra como os artistas do circo estão atravessando a pandemia da Covid-19. Obrigados a deixar o picadeiro para tentar a sorte nas ruas, a montagem traz vendedores ambulantes e um novo olhar para as/os artistas de rua independentes.

O Marista Escola Social Ir. Acácio é uma instituição do Grupo Marista que atua em territórios em situação de vulnerabilidade social no atendimento a crianças, adolescentes e jovens cujas famílias se encontram em situação de pobreza. A entrada para o espetáculo é gratuita, com contribuição espontânea no chapéu ou pix.

Apoio: Marista Escola Social Ir. Acácio

Realização: Grupo Hyber Circus e Vila Cultural Barracão Tangará

Emilia Miyazaki/Asimp