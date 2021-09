Slam PR define representante para a etapa nacional

A disputa é online, neste domingo, e terá 12 competidores

Neste domingo (12) o Slam Paraná, etapa estadual do campeonato de poesia falada que existe em diversos países do mundo, terá transmissão ao vivo pelo Youtube a partir das 15h. 12 poetas disputam uma vaga para a etapa nacional do circuito, o Slam Brasil.

Nesse ano participam da competição o Slam Pé Vermelho (Maringá), o Slam Voz das Minas LGBTQ+ (Londrina), o Slam Alferes Poeta (Curitiba) e o Slam das Gurias CWB (Curitiba), cada um deles com três poetas (entretanto nem todos são paranaenses, já que o formato online possibilita a participação de poetas de outros estados e países. O Slam Pé Vermelho, por exemplo, terá uma representante de Moçambique).

Na véspera da competição, todos os competidores participam de uma oficina com a atual campeã do Slam BR, Jéssica Campos, uma das organizadoras do Sarau Do Capão, de São Paulo. A oficina será aberta ao público, transmitida no canal do Slam no YouTube, e tem como objetivo preparar os competidores para se apresentarem em um slam online e dar dicas aos poetas.

No slam os poetas disputam o campeonato apresentando poemas autorais de até 3 minutos de duração, sem acompanhamento musical e sem uso de adereços, figurinos ou objetos cênicos. Serão 3 rodadas: na primeira os 12 poetas se apresentam, os que obtiverem as 5 maiores notas do júri passam para a segunda rodada e desses, passam para a terceira rodada as 3 maiores notas, que decidirão quem vencerá o campeonato.O primeiro lugar ganha um troféu, além de garantir vaga para disputar o Slam Brasil. Os demais competidores ganham livros literários. Toda a programação do Slam Paraná será acessível em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O Slam PR é organizado por Emerson Nogueira, Érica Paiva Rosa e Pedro Marques. “O slam é uma forma de expressão popular muito pulsante e potente na qual as pessoas se encontram para discutir seus problemas, refletir sobre eles e compartilhar as mais diversas experiências, desde as dores e os incômodos até as alegrias e os amores. Ao oferecer um espaço de fala e, principalmente, de escuta em praça pública, o slam se configura como um exercício de cidadania”, comenta Érica Paiva Rosa. Justamente por se configurar como um espaço que une pessoas em função de ideias, o slam não poderia parar durante a pandemia e por isso no ano passado migraram para o ambiente virtual e aproximaram fronteiras, expandindo os limites geográficos.

Link da oficina: https://www.youtube.com/watch?v=vXjgLSHcCiw

Link do Slam: https://www.youtube.com/watch?v=H3FLMl-c5KY

Rachel Coelho/Asimp