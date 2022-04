Solistas de Londrina e convidados fazem concerto inédito “De Bach a Beatles”

Com repertório que vai do erudito ao popular, Orquestra de Câmara Solistas de Londrina se apresenta domingo (1°), no Espaço Villa Rica

O concerto “De Bach a Beatles”, com a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, promete ser um programa musical imperdível para este domingo (1º). A apresentação inédita começa às 10h30, no Espaço Villa Rica, localizado na Rua Piauí, 211. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia) e já podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou no Armazém Café, que fica na Rua Belo Horizonte, 701.

A organização está arrecadando alimentos para o Geração Integrar, e quem quiser contribuir deve levar um quilo de alimento no dia do evento.

Sob a regência do maestro Evgueni Ratchev, a orquestra fará um passeio por clássicos da música universal, com obras desde o período barroco até composições dos Beatles arranjadas para violão e cordas. Clássicos como Ticket to Ride, Yesterday e Penny Lane integram o programa do concerto, que também conta com participação do violonista Natanael Fonseca.

Esta apresentação faz parte de XI Mostra de Música de Câmara – Diálogos: a música do Brasil e do Mundo que, desde 2011 realiza espetáculos em diversos espaços da cidade, além de apresentações em escolas, palestras, workshops e cursos on-line. A Mostra conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Prefeitura de Londrina.

Beatlerianas

A Orquestra apresentará um programa eclético, que vai do erudito ao popular com obras de Bach, Clarisse Assad, Villa-Lobos e Leo Brouwer, “remetendo a ideia que a música de Bach está presente nas obras dos compositores contemporâneos e continua sendo uma fonte de inspiração na arte moderna”, explicou a coordenadora da Mostra de Música de Câmara, Irina Ratcheva.

No programa, os Solistas apresentarão uma releitura da música dos Beatles com a Suíte From Yesterday to Penny Lane para violão solo e cordas, intitulada “Beatlerianas” do compositor cubano Leo Brouwer, com a participação do violonista Natanael Fonseca. “A ideia é promover o encontro entre duas linguagens únicas, distantes, mas com características surpreendentemente semelhantes, apreciar as famosas composições como Aria de Bach e Yesterday, dos Beatles”, citou.

Leo Brouwer é considerado o maior músico erudito cubano em todos os tempos. Compositor, maestro e guitarrista cubano contemporâneo, é um dos autores eminentes da música da guitarra clássica e as suas obras são executadas por guitarristas de todo o mundo, e também um fã dos Beatles.

Influenciando pela obra e genialidade do quarteto, em 1986 Brouwer escreveu a obra From Yesterday to Penny Lane, for guitarra and strings (para violão solo e cordas). Alguns clássicos foram transformados em uma espécie de ‘Suíte’ chamada também de “História dos Beatles”, um desenvolvimento dos arranjos das músicas feita originalmente para duas guitarras.

A obra é composta por sete canções do quarteto de Liverpool: Eleanor Rigby, Yesterday, She’s Leaving Home, Ticket to Ride, Got to get you into my Life, Here There and Everywhere e Penny Lane.

O programa

No programa do domingo, a Orquestra apresenta obras de J. B. Bach (Concerto Brandemburgo n.3 para cordas; Ária para cordas da Suite Orquestral n.3 Siciliana para cordas; Badinerie da Suíte Orquestral, Chaconne (da Partita n.2 para violino Solo )) de Villa-Lobos e Clarisse Assad (Bachianas Brasileiras n.5 para cordas/Aria (Cantilena)), e de Leo Brouwer (Um dia de novembro para violão e cordas; Suíte “From Yesterday to Penny Lane”, para violão solo e orquestra de cordas, com o solista Natanael Fonseca/violão).

A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, sob direção de Evgueni Ratchev é considerada como um dos grupos camerísticos mais conceituados do país. Em seu repertório amplo e original, constam grandes obras de compositores brasileiros e internacionais. Contabiliza mais de 450 concertos realizados desde a sua fundação, participações em festivais de música, circuitos nacionais e estaduais, sete álbuns (CDs) gravados e vários prêmios nacionais.

O grupo atua no cenário nacional erudito e desenvolve os seus projetos com objetivo de executar música de qualidade e ao mesmo tempo participar de um movimento que descentraliza o acesso à cultura para formar novos públicos.

A XI Mostra de Música de Câmara é uma realização da Artis Colegium Associação Cultural com direção artística do violinista Evgueni Ratchev e coordenação geral de Irina Ratcheva. Conta com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), e da Unimed Londrina. Tem apoio de Espaço Villa Rica, Folha de Londrina, CBN Londrina, UEL FM, Crillon Palace Hotel e Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina.

NCPML