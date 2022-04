Sorriso Maroto apresenta projeto A.M.A. em Londrina

Mais de dois anos depois da gravação do projeto “A.M.A – Antes que o Mundo Acabe”, na Praia do Francês, em Alagoas, o grupo Sorriso Maroto está na estrada com o show que virou o DVD de mesmo nome e que acumula mais de 100 milhões de plays nas plataformas digitais de áudio e vídeo. O grupo se apresenta dia 06 de maio, no Festival Samba em Londrina, que acontece no Parque de Exposições Ney Braga.

Os dois primeiros passos da turnê foram dados com três apresentações esgotadas no Rio de Janeiro e duas em São Paulo. Segundo o vocalista Bruno Cardoso, o musical vem ainda mais carregado de energia boa por conta de estar de volta aos palcos. “Gravamos esse projeto em fevereiro de 2020, antes de tudo acontecer e só agora estamos falando sobre a retomada. Estamos muito felizes com a volta e não vemos a hora de viajar o Brasil todo de novo, levando música e alegria para um recomeço geral”, completa.

O repertório do show é formado por canções repletas do melhor pagode, experimentações unindo gêneros e gerações, e uma mensagem de transformação coletiva através da música. A inédita “Nosso Flow”, que mistura o pagode com o trap, “100 Likes”, que já alcançou o single de Ouro, e “Reprise”, que fez parte do DVD anterior do grupo são algumas das músicas escolhidas para o show. O público poderá ouvir também as faixas “50 Vezes”, música que marcou uma virada do Sorriso Maroto após 20 anos de carreira, e “Primeiros Erros”, sucesso conhecido pelo grupo Capital Inicial e “Eu Topo”, escolhida como música de trabalho por seu clima romântico.

Fruto das experiências pessoais do vocalista Bruno Cardoso e do desejo do grupo de viver em um mundo melhor, o projeto AMA foi gravado com um visual deslumbrante e contou com diversas participações. O DVD reúne, ao todo, 20 faixas, incluindo medleys, sendo 12 canções inéditas, e tem direção e cenário da UnicFilm, por Fernando Trevisan.

Para as apresentações, o grupo segue todas as recomendações indicadas pelo Ministério da Saúde, como o uso obrigatório de máscara, capacidade reduzida e distanciamento de mesas. “A gente acredita que esse movimento de retomada das atividades, com todos os cuidados, é uma forma também de motivar a galera a seguir em frente, voltar a sorrir e retomar suas rotinas. Para nós, músicos, estar no palco tem um sentimento de esperança muito grande”, reflete Bruno.

Tânia Barbato/Asimp