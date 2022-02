Sucesso de bilheteria nos teatros do Brasil chega a Paraná, em Londrina no dia 13 de março

Renato Albani leva o show 'Me tornei quem eu mais temia' para o Paraná

Iniciando a turnê de 2022 do stand up comedy “Me tornei quem eu mais temia”, o humorista Renato Albani, de 36 anos, possui duas datas marcadas para se apresentar em algumas cidades do Paraná, no mês de março. O show, que aborda alguns hábitos e manias de pessoas mais maduras que ele adquiriu depois dos 30 anos, estará em cartaz no dia 11 em Campo Mourão, 12 em Maringá e 13 em Londrina. As sessões prometem arrancar boas risadas do público presente.

Renato Albani é um humorista capixaba de 36 anos, que atualmente mora em São Paulo e faz sucesso nas redes sociais e nos palcos com seu stand up comedy. Seu primeiro especial de comédia, “Em Pais”, soma mais de 2,4 milhões de visualizações. Já o segundo, “Alguém me explica o mundo”, teve mais de 4,3 milhões de views. Nos palcos dos teatros e casas de show, já foi prestigiado por mais de 250 mil espectadores. Nas redes sociais, ele é acompanhado diariamente por mais de 1 milhão de pessoas só no Instagram. No Youtube coleciona quase 1,5 milhão de inscritos e no Twitter mais de 40 mil.

Formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Renato abandonou a profissão para se dedicar à carreira artística. Segundo ele, essa foi a coisa mais louca que já fez na vida. Atualmente ele apresenta o sucesso ‘Comédia Futebol Clube’, exibido pelo Comedy Central, às segundas.

Ariel Quirino/Asimp