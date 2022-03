Sucesso dos palcos, Naice fala de novos projetos no audiovisual

Musical pelado, série no Amazon Prime Video e nova fase no Parafernalha são alguns dos projetos

De Manaus para os holofotes nos palcos e ganhando as telinhas. Essa é a vida de Naice, ator, cantor, humorista, produtor e roteirista. Famoso pelos musicais “60! Década de Arromba” e “70 a Década do Divino maravilhoso”, onde foi indicado ao prêmio Cesgranrio como melhor ator em teatro musical, produziu sua própria peça solo “Cê tem amor pra eu”, conquistando os teatros cariocas.

O projeto foi o primeiro totalmente idealizado e produzido por Naice, desde a organização do ensaio até a montagem de elenco. Apesar de ter sido pensado na pandemia, a peça trouxe reflexões atemporais sobre amor próprio e os relacionamentos que construímos.

- A simplicidade está na própria história. Não tivemos um grande orçamento para figurino e cenário, então o foco era contar histórias reais, que fizessem o público se identificar. Todo mundo já viveu um amor, e refletir sobre isso era o objetivo principal – finaliza.

Atualmente Naice está em cartaz no musical Naked Boys Singing, espetáculo Off-Broadway sucesso em mais de 20 países e, como o nome sugere, feito por um elenco masculino totalmente nu. O espetáculo aborda temas do universo masculino de forma leve e extrovertida.

- Estrelar pelado é algo único. A gente associa muito o corpo nu com as questões sexuais, o que me dava uma certa ansiedade. Quando recebi o texto e comecei a ensaiar, esse pensamento mudou. Toda a equipe é excelente, e a situação que parece constrangedora se tornou natural – conta.

No segundo semestre do ano, o artista tem a estreia da série “A Eleita”, da Amazon Prime Vídeo, onde contracena com nomes como Clarice Falcão, Ingrid Guimarães e Diogo Vilella. Na obra, uma digital influencer se torna governadora de um Rio de Janeiro distópico. O ator interpretará Maurício, que faz parte do grupo que rivaliza com ela.

- É uma sátira política. A gente traz vários debates importantes na sociedade, como a questão da legalização das drogas, só que de uma forma cômica e exagerada – detalha.

Na internet, o artista tem participado do elenco regular do Parafernalha, um dos maiores canais de humor do Youtube, responsável por revelar nomes como Rafael Portugal e Felipe Neto, que em seus esquetes, traz temas atuais, criticando a corrupção e brincando com conceitos como no vídeo que Naice faz ao lado do ator Fábio Nunes que leva o nome de “Hétero Top do Bem”.

- Vem sendo um grande aprendizado. É um humor diferente do meu, um pouco mais ácido. O público também é bem diferente do que a gente tem no teatro, mas o retorno está sendo incrível – cita.

Além dos trabalhos no teatro e na internet, Naice pretende retomar a peça “Cê tem amor pra eu” no futuro. A peça faz parte de filosofias básicas da sua vida.

- O mundo passou por um período muito difícil, e eu quero ser uma faísca de alegria, trazendo amor e risadas. Contar uma história é dividir momentos inesquecíveis, e essa é a magia do teatro – finaliza.

