Tamarana: Índios Kaingang do Apucaraninha lançam livro com apoio da Copel

A comunidade da Terra Indígena Apucaraninha, localizada em Tamarana (PR), celebrou o lançamento do livro "Os Kaingang do Apucaraninha e suas histórias", no último dia 11. O evento contou com a presença de representantes da Copel, Funai e a Universidade Estadual de Londrina.

O projeto é fruto de quatro anos de trabalho, realizado pelo Centro de Memória e Cultura Kaingang, com o patrocínio da Copel. A criação do centro, que vem atuando na valorização e preservação da cultura indígena na comunidade, foi parte do programa nomeado pelos Indígenas como V?NH KAR que, na língua Kaingang, significa “para todos”, financiado pela Copel como parte das compensações pela geração de energia no território indígena, que abriga a Pequena Central Hidrelétrica Apucaraninha.

O livro é bilíngue e traz fotos, relatos e registros do seu lugar de morada, das atividades do dia a dia, da alimentação e da história das famílias, entre outras informações. O lançamento teve sessão de autógrafo com alguns dos autores, e discursos emocionados com a concretização do trabalho, que chegará também às 39 escolas indígenas do Paraná e a instituições parceiras da Copel e da comunidade indígena.

Valorização da cultura

A diretora da escola que abrigou a cerimônia de lançamento, Janaína Kuitá, destacou a importância do material para a formação das novas gerações. "É muito importante para nossos professores, para nós. É um registro importante para as escolas indígenas, e não indígenas também. Uma das coisas que ainda temos é a língua, e na escola ainda a gente consegue fazer esse renascimento da cultura", afirmou. O ancião Tapixi complementou que o registro em livro será um importante meio de diálogo com os não-índios.

Representando a Copel, a socióloga e gestora de implantação do programa V?NH KAR, Franciele Alves da Silva, parabenizou o grupo e afirmou que o livro é uma conquista coletiva, pois todos trabalharam com dedicação para construí-lo.

As congratulações foram reforçadas pelo chefe da coordenação técnica da Funai de Londrina, Marcos Cezar da Silva Cavalheiro, e pela professora Kimiye Tommasino, que há 36 anos iniciou pesquisas pela Universidade Estadual de Londrina, sobre a cultura indígena. "Na época, acreditava-se que os índios do norte paranaense eram aculturados. Hoje, vemos o quanto os indígenas avançaram como sujeitos políticos. O livro retrata uma parte desses avanços qualitativos, ele retrata o renascimento dos povos indígenas. Parabéns a todos", declarou a professora.

O cacique Natalino Marcolino aproveitou a oportunidade para agradecer a Copel pelo programa, que contribuiu para a melhoria na infraestrutura das aldeias, para a geração de renda e também para a cultura da comunidade: "Foi uma indenização que ajudou muito Apucaraninha".

A Terra Indígena Apucarana é formada pelas aldeias: Sede, Água Branca, Serrinha e Barreiro, com uma população atualmente estimada de 2 mil indígenas. Nela, fica a Pequena Central Hidrelétrica Apucaraninha. Com capacidade instalada de 10 MW, a usina foi inaugurada em 1949 pela Empresa Elétrica de Londrina S.A., antes da publicação das atuais Constituição Federal e legislação ambiental. Foi incorporada pela Copel em 1974.

Comunidade comemora com vistantes o lançamento da publicação.

Tapixi autografa o livro para o cacique Natalino Marcolino (à direita).

Jovens fazem apresentação de dança para celebrar o lançamento do livro.