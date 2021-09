Tânia Mara é a atração musical do “Sábado com Maria”

Neste sábado (11/9), às 15h, os apresentadores Padre Antonio Maria e Daniela Espíndola recebem no palco da TV Aparecida mais uma atração muito especial: a cantora Tânia Mara. Neste “Sábado com Maria”, a artista vai contar um pouco da sua trajetória artística, bem como cantar alguns de seus sucessos, entre eles: "Anjos Vem do Céu", "Se Quiser", "Leva Eu" , "Só Vejo Você" e "Se Rolar Rolou". Ainda no programa, Tânia cantará com o padre Antonio Maria a música "O Perdão", que ela gravou com o religioso.

Sobre a cantora:

Tânia Mara estreou na televisão como apresentadora do extinto programa "Fantasia", do SBT, há mais de 20 anos. Voltou à telinha no "Canta Comigo", da Rede Record, participando do time dos 100 jurados do reality.

Tânia Mara começou a carreira artística aos nove anos, em Brasília (DF). O primeiro disco foi lançado em 2000 e o segundo no ano seguinte. Em 2005 ela emplacou o hit “Louca Paixão” na novela “América”, e no quarto CD fez sucesso com “Se Quiser”, que ganhou diversos prêmios no ano. E muitas outras músicas de Tânia em trilhas de novelas vieram depois.

O single "Anjos vem do céu", seu trabalho mais recente, aconteceu em uma viagem de Tânia a Nashville, no Tennesse (EUA). Além de cantar, ela também assina a composição da música, em parceria com o renomado produtor musical Eric Silver, que já produziu sucessos de cantoras como: Shania Twain, Cindy Lauper e Donna Summer. O single é a última faixa a ser lançada, das três que foram gravadas em Nashville; o videoclipe foi gravado em agosto de 2020, em Campos do Jordão (SP), com direção do irmão da cantora, Rafael Almeida. “A música é romântica, na linha do que sempre me propus, fala do amor que dá certo e com a pitada da country music”, avalia Tânia Mara.

