Teatro do Clubinho retoma apresentações nesta sexta-feira (11/02)

A peça em cartaz no Londrina Norte Shopping será “O show da final: a tartaruga e a lebre”; ingressos custam R$ 10

As férias acabaram e o Teatro do Clubinho está de volta. Nesta sexta-feira (11/02), às 19h30, tem a peça “O show da final: a tartaruga e a lebre”, no Londrina Norte Shopping.

O espetáculo é um projeto cultural da Cia Curumim Açu e promete muita diversão para adultos e crianças, com brincadeiras no palco, música, coreografia e gargalhadas.

De acordo com a Cia Curumim Açu, a plateia participa da apresentação do início ao fim, torcendo, dando sugestões e, principalmente, rindo com as peripécias dos três personagens: uma coruja, a lebre arrogante e a tartaruga persistente.

A divertida história, em que a ligeira lebre disputa uma corrida com a tranquila tartaruga, ganha contornos atuais e aproxima as crianças do conto sem perder a essência das lições sobre confiança, humildade e perseverança.

A plateia se divide na torcida para os competidores e vibra até o fim com a disputa atrapalhada e divertida. As crianças se envolvem com a narrativa, dão palpites, dicas para os artistas e comemoram muito o desfecho da história.

O Teatro do Clubinho funciona às sextas-feiras, às 19h30; sábados e domingos, às 16h e às 18h. Os ingressos custam R$ 10. Crianças de até quatro anos e pessoas com necessidades especiais têm direito a acompanhante, com pagamento de apenas um ingresso.

Micheli Monge/Asimp