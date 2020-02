Teatro do Clubinho retorna das férias com a peça “Chapeuzinho Amarelo” de Chico Buarque

Apresentações serão realizadas durante todo o mês de março, aos finais de semana, no Londrina Norte Shopping

O Teatro do Clubinho do Londrina Norte Shopping apresenta, em março, um grande clássico da literatura infantil. Mas não é um clássico como os outros e sim um bem brasileiro, “Chapeuzinho Amarelo”, baseado no conto de Chico Buarque de Holanda. As apresentações serão realizadas aos sábados e domingos, em duas sessões, às 16h e 18h. Já a pré-estreia da peça está marcada para 04 de março, quarta-feira, às 19h30. Nesse dia, o ingresso terá preço especial de R$ 5,00 para todos.

Escrito em 1970, o conto trata com humor e leveza sobre um tema recorrente no universo infantil, os medos. Ele brinca, como o nome sugere, com o clássico “Chapeuzinho Vermelho”, espetáculo já encenado pelo Teatro do Clubinho.

Na história, uma menina vive praticamente paralisada por conta dos medos. A peça é ambientada no quarto dela e dialoga com o universo da imaginação infantil e dos sonhos, trazendo à cena personagens-brinquedo que ganham vida e dão tom a apresentação.

Segundo Olifa Ollon, responsável pela Cia Curumim Açu, durante o espetáculo são explorados os medos problematizados no texto por meio de jogos, música e humor.

A escolha da peça, de acordo com a produtora do Teatro do Clubinho, Katja Vignard, é resultado de um trabalho de avaliação contínua do público que frequenta o espaço. “A reação de medo de algumas crianças na plateia em outras peças, diante de personagens, como a bruxa e o lobo mau, indicou que tratar desse assunto seria muito oportuno”, explicou.

Para ela, o conto de Chico Buarque é muito feliz em abordar os medos de modo a desmistificá-los e transformá-los em uma conquista para as crianças. “Essa, é também, a primeira peça que montamos baseada em uma obra brasileira, o que para nós é muito importante”, completou.

O Teatro do Clubinho foi autorizado pela Sociedade Brasileira de Autores (SBAT) para fazer a montagem.

Vale destacar que “Chapeuzinho Amarelo” foi apresentado pela Cia Curumim Açu em julho, do ano passado, na Mostrinha de Teatro Contemporâneo, em Maringá (PR).

Ingressos

Aos finais de semana, os ingressos para o Teatro do Clubinho custam R$ 16,00. Crianças de 0 a 4 anos ou pessoa com deficiência acompanhados por um adulto pagam apenas uma entrada. Os ingressos podem ser adquiridos no site sympla.com.br/teatrodoclubinho ou na bilheteria do teatro antes do início das apresentações.