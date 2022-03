Teatro que ensina o uso consciente da energia elétrica volta às escolas

Projeto patrocinado pela Copel faz apresentações gratuitas no norte paranaense

Esta terça-feira (29) marca a retomada de um projeto que reúne arte, educação e prevenção de acidentes. O teatro “Histórias Eletrizantes”, patrocinado pela Copel, volta a se apresentar em escolas da rede pública de ensino para levar orientações de como usar a energia com segurança e sem desperdícios. A turnê tem apresentações gratuitas hoje e amanhã na Casa de Cultura de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, e segue para mais cinco municípios, nos próximos dias.

De maneira lúdica e interativa, os atores Renata Voltolini e Carlos Augusto Oliveira interpretam os personagens Jacuí e Maricota, que conduzem o público pelas aventuras vividas na cidade fictícia de Raiolândia. O roteiro da peça destaca valores e atitudes de cidadania.

As apresentações são promovidas pela Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal e patrocinadas pela Copel através da Lei de Incentivo à Cultura. O projeto da turnê teve início em 2020 e foi idealizado para comemorar o aniversário de cinco anos do Histórias Eletrizantes, mas precisou ser interrompido devido à pandemia do novo coronavírus. Com a retomada, os atores pretendem completar as visitas previstas a um público de 12 mil crianças. Os eventos seguem todos os protocolos estabelecidos por cada município para a prevenção da Covid-19.

As próximas cidades a receberem o espetáculo serão Abatiá (31 de março), Andirá (1 de abril), Astorga (11 de abril), Santa Fé (12 de abril) e Iguaraçu (13 de abril).

Iluminando Gerações

Os personagens Jacuí e Maricota também protagonizam uma série de vídeos do programa educativo Iluminando Gerações, que já está na terceira temporada, no canal da Copel no YouTube. Os vídeos são postados toda quarta-feira, com dicas sobre como fazer o uso correto de diversos equipamentos elétricos através de música e brincadeiras. Criado ao longo da pandemia, o material audiovisual serve de apoio para educadores e irá complementar o retorno das palestras presenciais oferecidas pelo programa para os anos finais do Ensino Fundamental I.

A nova temporada é composta por nove vídeos, que abordam temas importantes como o uso seguro do celular, das tomadas e de ambientes úmidos, a forma correta trocar a lâmpada, o que fazer em caso de acidentes com eletricidade e como economizar energia.

Asimp/Copel