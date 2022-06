“Terra da Padroeira” comemora o Dia dos Namorados e recebe atrações como Marco Brasil

Neste domingo (12/6), às 9h, Kleber Oliveira, Tonho Prado e Menino da Porteira vão embalar o "Dia dos Namorados" com muita alegria, música sertaneja e romântica. Eles recebem no palco do auditório da TV Aparecida grandes atrações, como Marco Brasil, que estará no quadro “Rancho da Saudade”.

Marco Brasil é o mais renomado locutor de rodeios do país. Pioneiro e recordista na gravação de CDs e DVDs, sua carreira contabiliza quatro milhões de cópias vendidas. Do sucesso nos rodeios e nas rádios ele conquistou também a televisão. Em 1999, sua grande popularidade ultrapassou as fronteiras ao tornar-se o primeiro locutor de rodeios do Brasil a realizar uma turnê internacional.

A dupla Wilson e Soraia também vai levar seus sucessos para o programa. Com 30 anos de carreira, os irmãos têm hits de sucesso junto ao público como "Mais Uma Noite Sem Você", “Pra Sempre Vou te Amar” e "Total Eclipse do Amor". Na bagagem artística eles trazem shows marcantes, números expressivos de venda de discos e muitas histórias que os destacam no cenário sertanejo.

Matheus & Vinícios é outra dupla que participa deste domingo feliz, com sua música sertaneja raiz. E para fazer desse programa ainda mais especial no “Dia dos Namorados” as duplas Charles e Mancini, e Dilmar & Diogo, apresentarão sucessos românticos de Bruno & Marrone e Zezé di Camargo & Luciano.

Vera Jardim/Asimp