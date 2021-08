Terra da Padroeira destaca o universo do rodeio e lança o “Desafio do Touro”

O Terra da Padroeira fecha o mês de agosto trazendo um pouco do universo do rodeio para o palco da TV Aparecida. Além de atrações temáticas, a produção, que vai ao ar neste domingo (29/08), às 9h, terá o “Desafio do Touro” com a participação de alguns dos cantores convidados.

Apresentado por Kleber Oliveira com animação de Tonho Prado e Menino da Porteira, o programa contará com atrações incríveis, entre elas, Felipe & Falcão, que têm mais de 30 anos de carreira e é uma das duplas mais respeitadas do universo sertanejo. Os artistas colecionam grandes sucessos e algumas composições que ficaram famosas nas vozes de outros cantores.

Outra dupla que se apresentará no Terra da Padroeira é Otávio Augusto & Gabriel. Nascidos em Osasco (SP), desde 1998 os irmãos seguem a carreira artística. Eles cresceram ouvindo sertanejo e, para completar, são primos da dupla Zilo e Zalo, patrimônios da música raiz. Entre os hits conhecidos da dupla está “Namorando Teu Sorriso.”

E Marco Brasil, um dos maiores locutores de rodeio do País, além dos seus versos e narrações, vai trazer para o palco o projeto musical “Peão do Valle e Marco Brasil". O artista vai estar acompanhado de Marco Brasil Filho, que representa a nova geração de locutores das festas de rodeio do País.

Vera Jardim/Asimp