Terra da Padroeira faz homenagem a Marcelo Costa no "Rancho da Saudade" 

O frio chegou bem intenso, mas o “Terra da Padroeira” continua bem quente. Kleber Oliveira, Tonho Prado e Menino da Porteira agitam o programa da TV Aparecida, que vai ao ar neste domingo (22/5), às 9h. Em meio às ótimas atrações desta semana está o cantor, compositor e apresentador Marcelo Costa, participando do quadro “Rancho da Saudade”. No programa, ele cantará "O Palco Caiu" e "Perfídia", entre outras canções.

Em sua trajetória artística, o multitalentoso Marcelo Costa teve sua primeira experiência como apresentador na tevê com a cantora Nalva Aguiar. E em 1984, o artista mineiro estreou o programa que o consagrou, “Especial Sertanejo”, na TV Record.

O cantor e compositor goiano Gabriel, agora em carreira solo, é outra participação do “Terra da Padroeira”. Por duas décadas ele esteve ao lado do ex-parceiro de dupla, Zé Henrique. Um dos hits atuais de Gabriel é "Vou te amar" (Cigana).

O programa também recebe no palco a dupla Alvarenga e Sahmaria, representantes da música sertaneja e caipira. A dupla apresenta na turnê “Lembranças do meu Sertão”, um repertório recheado dos mais consagrados sucessos como “Índia”, “Tristeza do Jeca”, “Flor do Cafezal”, “Cabecinha no Ombro”, “Chalana”, "Nhambu Chitão e Xororó”, e muitos outros, com uma releitura moderna.

Outra dupla que vai mostrar seu repertório é Alex e Yvan. Juntos como dupla há mais de 15 anos, os dois são conhecidos como "Os Violeiros de Bodoquena (MS). Entre seus sucessos estão: “O Vaqueiro tá de Volta”, “Casa de Família” e “Viola e minha Rainha”.

E Danilo & João Ricardo completam as apresentações do programa. Eles trazem na bagagem a canção “Mãe de Aparecida”, em homenagem aos romeiros que caminham a pé de São Paulo a Aparecida.

Vera Jardim/Asimp