Terra da Padroeira homenageia Silvio Brito neste domingo 

Kleber Oliveira, Tonho Prado e Menino da Porteira recebem o cantor Silvio Brito no palco do “Terra da Padroeira” neste domingo (19/6), às 9h. No auditório da TV Aparecida, ao vivo, o cantor vai receber uma homenagem ao participar do quadro “Rancho da Saudade”.

Silvio Brito iniciou sua carreira aos seis anos no rádio. Participou de dezenas de programas nas TVs do Rio de Janeiro e de São Paulo. Até que em 1962 foi contratado pela TV Nacional de Brasília (DF) estreando sua carreira de apresentador com um programa infantil. O artista formou sua primeira banda, Os Apaches, com 15 anos de idade. Depois foi para São Paulo e iniciou sua carreira solo compondo e fazendo arranjos para músicas religiosas. No final de 1974, Silvio Brito fez sucesso com a música “Tá Todo Mundo Louco”. O cantor fez turnês e apresentações em vários países. Alguns dos seus sucessos são: “Pare o Mundo que eu quero Descer”, “Farofa Fá”, “Espelho Mágico” e “Terra dos Meus Sonhos”. Atualmente o artista apresenta um programa na tevê.

Outra convidada do programa desta semana é a cantora Perla Paraguaia. A artista, que vive há muito tempo no Brasil, traz na bagagem sucessos que marcaram as décadas de 1970 e 1980 e que continuam vivos na memória do público. Entre os destaques musicais da cantora estão "Eu Preciso Abraçar-te", "Pequenina" e “Fernando”, versão em português da música do grupo Abba. No repertório de Perla Paraguaia estão guarânias, boleros e canções românticas.

Também canta no domingo musical da TV Aparecida a dupla Kaik & Alessandro, que está na estrada há mais de 10 anos. Foi em Piraju, cidade natal da dupla, que os artistas começaram a despontar, com um repertório de hits da época interpretados por Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba, João Bosco & Vinícius, Maria Cecília e Rodolfo. A dupla assina mais de 300 composições, com CDs e DVDs gravados.

E também estará no palco do programa o violeiro raiz e cantor de moda sertaneja, Lucas Madela.

Vera Jardim/Asimp