Terra da Padroeira reúne grandes violeiros da música sertaneja

Uma manhã de muita roda de viola marca o “Terra da Padroeira” deste domingo (29/5), às 9h. Kleber Oliveira e seus companheiros de palco, Tonho Prado e Menino da Porteira, recebem no auditório da TV Aparecida alguns dos violeiros que mais se destacam no cenário da música sertaneja.

Um dos artistas talentosos que mostrará suas habilidades com o instrumento musical é Ronaldo Viola Filho, agora na carreira solo. O artista herdou do pai – Ronaldo Viola – a musicalidade. No final de 2021, ele lançou um DVD dentro dessa nova fase trazendo uma releitura dos grandes sucessos do pai, junto com o parceiro João Carvalho, como “Prisioneiro”, “Desatino”, “Paixão Goiana”, entre outros. Um dos hits atuais de Ronaldo Viola Filho é “Vida Cinzenta”, uma das faixas que integra o DVD.

Também participa do “Terra da Padroeira” desta semana a dupla Cacique e Pajé. Os artistas integram a lista das mais tradicionais duplas sertanejas de música raiz no Brasil. A trajetória começou com Antônio Borges (Cacique) e Roque Pereira (Pajé). O primeiro disco destacou o hit "Pescador e Catireiro". Na década de 1980, a dupla lançou mais cinco álbuns e entre os destaques estão: “Viola no Samba”, “Poemas das Cordas” e “As Flores e os Animais”. Com o falecimento de Pajé, a dupla prosseguiu com outra formação e na década de 1990, Geraldo Aparecido da Silva passou a ser o Pajé. Atualmente, os artistas Sebastião Dorival e Geraldo Aparecido representam a dupla Cacique e Pajé.

Brenda Violeira do Pantanal é outra fera que vai mostrar na atração que dedilha as cordas, não só da viola caipira como também do violão, com charme e competência. Natural de Corumbá (MS), a artista começou a tocar os dois instrumentos quando criança. E aos nove começou a tocar sanfona. Brenda se destaca pela performance mostrando sua técnica e agilidade.

E quem completa as apresentações deste domingo é André Lucas e Leandro, dupla sertaneja de música raiz, de Caldas (MG).