Thaeme e Thiago participam do Festival Música Em Casa

Hoje, 01 de abril, a partir das 20h, a dupla Thaeme e Thiago apresentará uma ‘Live show’ no Festival Música Em Casa. Promovido pela Universal Music, o movimento reforça a necessidade do isolamento social, mas acredita no poder da música e da cultura como ferramenta para viralizar o bem-estar e a empatia em uma corrente de apoio para a saúde mental das pessoas.

“A iniciativa é muito boa, tanto para mim e o Thiago, que estamos acostumados a estar todos os dias na estrada, quanto para o nosso público, que também quer nos ver cantando e levando alegrias através da nossa música. A gente dá esse carinho especial para os nossos fãs que também estão em casa e a gente mata as saudades deles”, fala Thaeme. “O movimento é muito legal. Não só para quem está em casa, mas também para nós artistas. Estamos com muitas saudades do palco e muitas saudades do carinho e energia que os nossos fãs passam para gente quando estamos cantando. Por isso, essa interação com eles será muito boa, mesmo que seja pela internet”, completa Thiago.

A live, que durará em torno de 30 minutos, será transmitida através do perfil oficial da dupla no Instagram (@thaemeethiago). Além de conversar com o público, os artistas tocarão alguns dos seus grandes sucessos e músicas do recém-lançado DVD Química.

Com shows intimistas, o Festival Música em Casa reúne artistas de todos os segmentos em uma grande corrente para o bem. “Quem puder, fique em casa! Aproveite esse momento para curtir a família, repensar a vida e tentar mudar para a melhor. A gente pode fazer a diferença!”, vibra Thaeme. “Vamos fazer a nossa parte. Sempre higienizando as mãos, protegendo os idosos, apoiando os profissionais da saúde, evitando sair de casa e torcendo para que tudo passe o mais rápido possível”, finaliza Thiago.

Recentemente Thaeme e Thiago lançaram a primeira parte do DVD Química (https://www.youtube.com/playlist?list=PLbgIyvUlvaqGV-dRfy6LbIrPQPO594Rn4) gravado dia 16 de outubro, no Espaço Arca, em São Paulo. Ao todo, foram captadas 23 músicas inéditas e uma regravação, que serão divulgadas em três álbuns com 8 faixas cada. A faixa-título “Química” deu o tom do projeto que teve as participações de Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Henrique e Diego, Gustavo Mioto, Tayrone e Gaab (através de projeção). No primeiro EP, o destaque fica para “Vendinha” que conta com a participação de Jorge. O quinto DVD da carreira de Thaeme e Thiago significa mais uma evolução na trajetória da dupla que, há oito anos na estrada, surpreendem não somente pelo talento. São mais de 650 fã-clubes espalhados por todos os estados brasileiros, 470 milhões de views no YouTube, mais de 5 milhões de curtidas no Facebook, 2.6 milhões de seguidores no Instagram e 671 mil no Twitter.

