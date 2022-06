Thiago Arancam é o convidado do padre Antonio Maria deste sábado na TV Aparecida

Padre Antonio Maria e Dani Espíndola recebem mais um convidado muito especial do universo da música. No "Sábado com Maria" deste sábado (11/6), às 15h, o tenor lírico Thiago Arancam mostra seu talento e fala da carreira no palco da TV Aparecida. Entre as novidades, o artista dá detalhes de sua atual turnê com o musical "Mágico Amore", que mistura o clássico e o popular contemporâneo.

Dono de uma belíssima voz, Thiago Arancam é brasileiro, nascido em São Paulo. No Brasil, já protagonizou grandes montagens teatrais, como o musical Fantasma da Ópera, em 2018. Mas foi com apenas seis anos que o artista começou a cantar em um coral infantil e nunca mais largou a música, se tornando um dos maiores tenores da atualidade.

Thiago tem também uma carreira internacional e já se apresentou nos principais teatros do mundo, como o Alla Scala (Milão), Ópera de Roma e Ópera Nacional de Washington (EUA), entre outros. Foram mais de 700 apresentações ao redor do mundo. Além da experiência nos palcos, possui três álbuns lançados.

Durante a pandemia, entre 2020 e 2021, o tenor realizou mais de 20 shows ao vivo, via streaming e televisão, com mais de 10 milhões de visualizações. Além disso, foi um dos artistas participantes do especial "Acordes da Esperança", realizado pela TV Aparecida em 2020. Thiago também é bacharel em canto erudito.

Vera Jardim/Asimp