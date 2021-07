Totalmente gratuitos: Escola Itaú Cultural abre inscrições para os cursos Iniciação à escrita teatral e Gestão organizacional

O único pré-requisito para o primeiro é gostar de escrever e ter boas histórias para contar. Ao final, atores profissionais farão a leitura dramática dos textos escritos nos encontros. O segundo, é voltado para profissionais que já tenham experiência

A partir do dia 3 de agosto, terça-feira, a Escola Itaú Cultural - escola.itaucultural.org.br - abre inscrições para pessoas interessadas de todo o país para outros dois cursos on-line, totalmente gratuitos, como todas as formações oferecidas pela plataforma multidisciplinar, dedicada ao ensino à distância, nas mais diversas áreas da cultura.

Gestão organizacional: estratégias para cultura, desenvolvido pelo Observatório Itaú Cultural, tem por objetivo aprimorar os conhecimentos de quem já atua na área da culturahá pelo menos dois anos. Trata de temas como governança organizacional, planejamento estratégico, processo decisório, controladoria e gestão financeira, gestão de pessoas, comunicação e marketing. As inscrições ficam abertas até o dia de 10 agosto, às 18h.

Em Introdução à escrita teatral, preparado pelo Núcleo de Artes Cênicas da organização, os participantes são convidados a um mergulho na dramaturgia teatral. Não é necessária experiência prévia, aqui, o único pré-requisito é gostar de escrever e ter histórias para contar. Ao final da formação, atores profissionais serão convidados a fazerem uma leitura dramática dos textos confeccionados pelos alunos. As inscrições ficam disponíveis até o dia 9 de agosto.

Gestão organizacional: estratégias para cultura

Desenvolvido para trabalhadores do setor cultural, este curso busca pessoas que tenham experiência comprovada de trabalho na área cultural de no mínimo dois anos. A formação conta com aulas ao vivo às quintas-feiras e sextas-feiras, entre 16 de setembro e 1 de outubro, sempre das 16h às 18h30. A intenção é dar ferramentas para artistas, produtores e gestores culturais autônomos ou atuantes em instituiçõespúblicas e privadas e organizações da sociedade civil, para melhor gerenciarem sua trajetória profissional.

O curso foi idealizado por Ronaldo Bianchi, diretor da Bianchi & Associados e do Grupo Gerir - Gestão em TI. Ele é também conselheiro da Indústria da Infraestrutura (COINFRA) e da Indústria Criativa (CONSIC), da FIESP, e da Revista Interesse Nacional.

Bianchi atua como professor, mas junto dele, um time de convidados aprimora o debate, a cada encontro virtual. Entre eles, Ricardo Piquet, executivo e empreendedor do terceiro setor, com vasta experiência nas áreas de cultura, educação e meio ambiente nos setores público, privado e não governamental. Foi parte integrante da equipe responsável pela implantação de importantes centros culturais no Brasil, tais como o Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, Paço do Frevo e o Museu do Amanhã. Atualmente gerencia o Fundo da Mata Atlântica, o Paço do Frevo, o projeto Cais do Valongo e o Memorial do Holocausto. Integra o conselho internacional do UN Live Museum da ONU.Outra convidada de destaque é Egnalda Côrtes, fundadora e CEO da Cortes Assessoria, a primeira agência de influenciadores negros da América Latina. Em 2016, foi reconhecida como uma das 30 builders da indústria digital, pelo YOUPIX. Em 2017, uma das Mulheres mais inspiradoras, pelo instituto Think Olga. Em 2021, foi promovida pela SPInternacional junto à Onu Mulheres.

Nas aulas, os participantes têm contato com os conceitos fundamentais sobre governança e sua importância para mitigar riscos, mediar divergências, conflitos e facilitar processos decisórios, bem como as condições, funções e instrumentos necessários para um planejamento estratégico que seja orientado para a eficácia do plano de trabalho. A formação busca,também,discutir o papel, atividades e conhecimentos previstos para a controladoria de uma instituição cultural, analisando elementos como orçamento, balanços e demonstrativos contábeis, fluxo de caixa, indicadores de desempenho, entre outros, que dão suporte à gestão financeira. Os alunos igualmente refletirão sobre a importância de uma gestão de pessoas eficiente e os impactos que isso traz para a organização. A comunicação enquanto assunto estratégico para construir pontes e dialogar com públicos diversos também é um tema presente.

Introdução à escrita teatral

Este curso propõe aos participantes 10 encontros ao vivo para um mergulho na dramaturgia teatral. Voltado para iniciantes, podem se inscrever pessoas de todas as áreas profissionais e não é necessária qualquer experiência profissional prévia na área das artes. De 23 de setembro a 25 de novembro, às quintas-feiras, das 19h às 22h, os participantes aprendem como pensar na ideia central do texto, a desenvolver os personagens e a situação dramática. Os textos são criados no decorrer do processo, trocando ideias em grupo e com o professor.

Os únicos fatores decisivos para a seleção, no preenchimento do formulário de aplicação na plataforma da Escola, é dizerqual é proximidade do aplicante com o teatro e o quão importante é a escrita na vida de cada um. Nos últimos três encontros, atores profissionais realizam uma leitura dramática dos textos feitos pelos alunos. A proposta não é escrever uma peça teatral completa, mas uma cena ou parte de um espetáculo que pode ser desenvolvido posteriormente, tendo em vista que este se destina a ser um primeiro contato com a dramaturgia e suas ferramentas.

O curso tem orientação de Samir Yazbek, dramaturgo, diretor e pesquisador teatral, é mestre em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), e consolidou sua formação com o diretor Antunes Filho, no Centro de Pesquisa Teatral (CPT) do SESC. Escreveu O Fingidor, com o qual ganhou o Prêmio Shell1999 de melhor autor, A Terra Prometida, que ficou entre os dez melhores espetáculos de 2002, por O Globo, A Entrevista, no qual Lígia Cortez foi indicada ao Prêmio Shell 2004 de melhor atriz, As Folhas do Cedro, em que recebeu o Prêmio Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), de 2010, de melhor autor, e O Eterno Retorno, indicada à melhor dramaturgia pelo Prêmio Aplauso Brasil, em 2018, entre outras. É atualmente orientador no Mestrado Profissional em Artes da Cena, na Escola Superior de Artes Célia Helena.

